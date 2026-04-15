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La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: "Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora"

Dos músicos han recibido una notificación de embargo de la Agencia Tributaria por una actuación en 2024 en la plaza Major

Los miembros de la tuna de València durante el viaje en Mallorca en el que fueron multados.

Los miembros de la tuna de València durante el viaje en Mallorca en el que fueron multados. / DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

"Solo le estábamos cantando 'cumpleaños feliz' a una señora". Leandro Utz es uno de los cinco integrantes de una tuna de València que en verano de 2024 fueron multados por la Policía Local de Palma por cantar en una terraza de la plaza Major. Lamenta que aquella actuación, además de salirles muy cara, les metió en un laberinto burocrático del que él todavía no ha salido.

Uno de sus compañeros lo ha logrado casi dos años después. El Ayuntamiento no le comunicó correctamente la multa porque se equivocó de dirección, así que no pagó, y con el tiempo le llegó una notificación de embargo de la Agencia Tributaria por valor de 917 euros (el importe de la sanción más recargos). Acudió a la Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, y gracias a su intervención Cort reconoció errores en el procedimiento y le devolverá el dinero.

Ahora Utz se encuentra en el mismo caso. Alega errores de Cort en la notificación de su multa y, con una amenaza de embargo por parte de Hacienda, también ha recurrido a Moilanen. "Supuestamente me llegó una notificación a Correos, pero allí y me dijeron que no la localizaban. Busqué en la web del Ayuntamiento de Palma y en otras páginas de internet, pero no encontré información de la multa. Hasta que hace unos meses descubrí que el expediente había pasado a la Agencia Tributaria de Baleares con una orden de embargo. Toda la situación ha sido muy extraña", manifiesta el integrante de esta tuna de València.

"Vamos todos los años a Mallorca a cantar porque para nosotros es una tradición, pero no volveremos a Palma. Ese día pasábamos por la plaza Major, vimos que en una de las terrazas una señora celebraba su cumpleaños y le cantamos. Es lo que hacemos siempre en esos casos. Pero en ese momento vinieron dos agentes y nos preguntaron si teníamos licencia para actuar en la vía pública. Les dijimos que no, así que nos pidieron el dni y nos informaron de que seríamos multados", relata Utz.

Seiscientos euros con pronto pago

La cuantía de las sanciones con pronto pago era de 600 euros para cada uno de los cinco músicos. Pero cuando los dos expedientes mencionados llegaron a Hacienda, superaron los 900 euros con los recargos. Dos miembros del grupo fueron correctamente notificados en sus domicilios y pagaron. Un quinto integrante no ha recibido todavía ninguna notificación y vive en la incertidumbre.

El pasado lunes Utz contactó con la Defensora de la Ciudadanía. "Me dijo que primero presentara una reclamación formal en el Ayuntamiento, pero cuando me metí en la web no funcionaba", cuenta desesperado sin entender todavía por qué fueron multados: "Hicimos lo de siempre, ir por los bares y cantar canciones. La gente siempre se alegra y la policía hasta nos saluda, menos aquel día".

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La actuación vulneraba la ordenanza cívica (la anterior a la actual, que entró en vigor en mayo de 2025), ya que este tipo de actividades en la vía pública solo están permitidas con carnet de artista de la calle y en zonas expresamente autorizadas.

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