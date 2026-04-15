El PSOE condena las agresiones homofóbicas

La Agrupación Socialista de Palma (ASP) condenó ayer las agresiones LGTBIfóbicas producidas en Mallorca, especialmente el caso del Mercado de Pere Garau y el acoso al profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx. Así, la ejecutiva de la ASP, que se reunió ayer por la tarde, aprobó una propuesta de resolución para expresar el apoyo y la solidaridad a las víctimas, así como al conjunto del colectivo LGTBI, a la comunidad educativa y a toda la comunidad del Mercado de Pere Garau. El secretario general de la ASP, Iago Negueruela, denunció «los discursos de odio que fomentan, legitiman o banalizan la LGTBIfobia, que son la base que permite que se produzcan agresiones».

Negueruela afirmó que «tanto Vox, por sus acciones, como el Partido Popular, por su silencio cómplice, son los responsables máximos de esta deriva que acaba desembocando en agresiones físicas y verbales contra las personas LGTBI». Recordó que el presidente del Parlamento de Balears, Gabriel Le Senne difundió un vídeo homófobo que apuntaba directamente contra una escuela «con la intención de censurar la labor en coeducación y en valores a favor de la igualdad y el respeto de la diversidad que se desarrolla desde el ámbito educativo». El PP, «con su silencio y acompañamiento de estas políticas», se posiciona «como un cómplice imprescindible para la proliferación de estos discursos de odio y que desembocan en las agresiones físicas y verbales que denunciamos», dijo el secretario general.

Propuesta de resolución

Así, la ASP envió una propuesta de resolución que exige al Govern y al Ayuntamiento de Palma que apliquen el régimen sancionador de la Ley 8/2016 autonómica para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales en las islas y la Ley 4/2023 estatal para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas. Los socialistas también reclamaron a Cort que impulse campañas de sensibilización contra la LGTBIfobia, especialmente dirigidas al ámbito académico y el refuerzo de los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, garantizando accesibilidad, confidencialidad y apoyo psicológico y jurídico.

Además, la agrupación exigió que se intensifiquen las inspecciones y actuaciones en aplicación de la normativa LGTBI vigente, tanto de ámbito autonómico como estatal. Por último, instó al Consell de Mallorca a renovar el Servicio de Atención Integral a las personas LGTBI cuyo contrato ya ha caducado.