La Policía Local de Palma refuerza la vigilancia en el Parque Wifi

La Policía Local de Palma ha anunciado que han reforzado la vigilancia en el Parque Wifi, en la esquina de las calles Manacor y Manuel Azaña, ante las quejas vecinales por la inseguridad que provocaba la afluencia de drogadictos e indigentes en las entradas del parking subterráneo.

Según informa la Policía, las patrullas de proximidad tienen instrucciones de intensificar las controles en la zona. "Esta actuación responde directamente a las demandas ciudadanas y del vecindario, que nos piden un espacio de juego libre de incivismo y seguro para los más pequeños", señalan fuentes policiales en un comunicado en las redes sociales.

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Durante los últimos meses los residentes en la zona se habían quejado de la presencia de numerosos indigentes y drogadictos en los accesos al parking subterráneo.