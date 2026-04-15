La policía local de Palma desafía a Cort y vuelve a tomar las calles reclamando mejoras salariales y laborales: «Gobernar no es prometer, es cumplir»

Cort sigue incapaz de atajar el problema con los vigilantes de su ciudad. Más de un centenar de agentes de la Policía Local de Palma se han manifestado este miércoles para reclamar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo, una ambiciosa reestructuración que debía haber entrado en vigor el 1 de enero.

La concentración ha partido del parque de des Estacions y ha concluido frente al Ayuntamiento de Palma, y hasta el último minuto la movilización ha podido pararse. Los agentes recibieron en las últimas horas una nueva oferta de última hora por parte de los representantes del Consistorio palmesano. Los representantes sindicales han denunciado las presiones que han recibido por parte de Cort para anular la concentración y aceptar la oferta.

En concreto, han indicado que Cort les ha planteado medidas como la elaboración de un informe para aplicar coeficientes correctores a determinadas unidades con turnos específicos, así como la revisión de qué unidades pueden asumir ciertos turnos.

Unas ofertas de las cuales han asegurado que "no hay nada por escrito" y que las propuestas merecían "un voto de confianza por parte de los agentes". Pero los policías ya no confían en la palabra del Ayuntamiento y, tras consultarlo entre los presentes, se ha tachado la propuesta como "papel mojado" y se ha decidido continuar con la manifestación.

"La experiencia nos dice que cada vez que hemos confiado en su palabra hemos perdido", ha asegurado el representante sindical de CSIF en la Policía Local, Agustín Sánchez, que añade que "siempre que nos hemos movilizado, nos han hecho caso".

La manifestación empezó y las sirenas comenzaron a sonar. "En campaña valientes, gobernando ausentes. Gobernar no es prometer, es cumplir", rezaban los lemas en las pancartas de la policía, que paralizado el tráfico por completo en Avingudes.

Las protestas forman parte de un calendario de movilizaciones iniciado a principios de año, en el que los agentes denuncian incumplimientos en materia salarial y organizativa. Los sindicatos han advertido de que continuarán con las movilizaciones si no se producen avances en las negociaciones, por lo que no se descartan nuevas protestas en un futuro.

Los sindicatos subrayan además que sus reivindicaciones para el futuro Plan de Ordenación siguen siendo las mismas y las califican de irrenunciables. Entre ellas, reclaman "un sueldo digno para todos", mediante un incremento salarial lineal que reconozca la penosidad y la responsabilidad del trabajo policial, así como la igualdad de condiciones laborales entre todas las unidades.

En concreto, exigen "misma jornada y mismos horarios para todas las unidades" y rechazan que se mantengan diferencias entre compañeros. "Se acabaron los agravios comparativos entre compañeros".

El atasco de este plan ya se ha cobrado una víctima: Mercedes Celeste, que dejó sus responsabilidades como regidora de Función Pública, siendo sustituida por el teniente de alcalde Llorenç Bauzá. La demora en la aplicación de esta ambiciosa reorganización está incrementando de manera exponencial la rabia de los policías.