Palma exige al Gobierno que actúe para expulsar a los ocupantes de Son Busquets: "Que deje de enredar"

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que actúe para expulsar a los okupas que se están instalando en el antiguo cuartel de Son Busquets, un terreno del Ministerio de Vivienda en el que prevé construir 830 viviendas y equipamientos a través de Casa 47 (el anterior SEPES).

Celeste ha acusado a la Delegación del Gobierno de eludir responsabilidades y ha exigido una actuación inmediata para evitar que la situación se agrave. La portavoz municipal ha advertido de que Son Busquets "no puede acabar como la antigua cárcel" y ha insistido en que el recinto debe vigilarse para frenar la instalación de okupas.

Celeste ha reclamado una actuación dentro del recinto y también en las garitas exteriores, también okupadas, y ha criticado que el Gobierno considere que desokupar esos espacios corresponde al propio Ayuntamiento. "Lo que tiene que hacer la Delegación del Gobierno es dejar de enredar y hacer lo que tiene que hacer. Han presentado un Plan Especial de Son Busquets que incluye las garitas exteriores. ¿Entonces de quién son? Yo lo tengo muy claro. Pero ahora que están okupadas dicen que no son suyas", ha afirmado.

Celeste ha reclamado al propietario del recinto que actúe "en consecuencia" y deje de "tirar pelotas fuera". Según ha señalado, el equipo de gobierno municipal ya ha trasladado al Estado su preocupación por la situación, así como el malestar vecinal que está generando este conflicto.

Protesta vecinal

La portavoz también ha lamentado la inquietud existente entre los vecinos, que esta tarde se concentrarán en el acceso principal al antiguo cuartel para exigir la expulsión de estos ocupantes. "Son Busquets se tiene que vigilar. Que dejen de enredar y lo vigilen. Es una lástima que ahora los vecinos se tengan que movilizar porque están preocupados", ha señalado.

El Ayuntamiento insiste en que corresponde al Gobierno adoptar medidas para evitar nuevas ocupaciones y garantizar la seguridad del recinto, en un ámbito llamado a acoger una de las promociones de vivienda más importantes en Palma. "Como equipo de gobierno le decimos al propietario que hay un problema. Que actúen en consecuencia y que no tiren pelotas fuera. ¿Son Busquets no es tuyo? Pues haz algo", ha zanjado.