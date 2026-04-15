Oportunidad en Palma: traspaso de un bar en el corazón de la ciudad por 16.000 euros

El mercado de traspasos en Palma suma una nueva oportunidad con la salida de un local de 50 metros cuadrados situado en el corazón de la ciudad. El establecimiento cuenta con licencia de bar y se encuentra en una zona con "alto tránsito peatonal y buena visibilidad", lo que, según se detalla en la oferta, lo convierte en una opción interesante para quienes buscan iniciar un negocio.

Uno de los aspectos más destacados de esta oferta es su coste mensual, con un alquiler de 655 euros. Una cifra que, según el anunciante, resulta poco habitual en ubicaciones céntricas de Palma. A esto se suma un traspaso de 16.000 euros, lo que reduce la inversión inicial frente a otros locales similares.

Un negocio listo para empezar a funcionar

El local se presenta como una opción de "fácil operativa", especialmente pensada para perfiles que buscan el "autoempleo o una primera inversión" en el sector de la hostelería. Su tamaño compacto permitiría una gestión sencilla y controlada de costes.

Este tipo de oportunidades resulta especialmente atractiva para pequeños inversores o emprendedores que buscan entrar en el sector sin asumir grandes riesgos económicos. En un contexto donde los costes de apertura suelen ser elevados, encontrar un local con estas características puede marcar la diferencia a la hora de iniciar actividad.

Cómo obtener más información

Los interesados en este traspaso en Palma pueden solicitar más detalles contactando directamente con los responsables del anuncio. Dada la relación entre precio, ubicación y condiciones, no se descarta que la oferta genere interés en un corto periodo de tiempo.