Juicio suspendido: los trabajadores de la Platja de Palma retiran la demanda contra Cort y la anterior concesionaria

Los sesenta trabajadores de la Platja de Palma que denunciaron por despido improcedente a su anterior empresa, Mar de Mallorca, y al Ayuntamiento de Palma, han decidido retirarse del proceso y suspender el juicio que debía celebrarse este viernes. Consideran que la situacuón ha cambiado al haber sido subrogados por la actual concesionaria, Marportsunbeach Mallorca, con las mismas condiciones laborales que tenían hasta ahora y por tanto no ven motivo para litigar.

El conflicto, que el pasado diciembre amenazaba con acabar en los tribunales, ha dado así un giro con el inicio de la temporada de baño ya en marcha y con la incorporación efectiva de la plantilla a la nueva empresa adjudicataria. Los trabajadores, que desempeñan tareas de limpieza, mantenimiento y jardinería en este arenal, además de encargarse de la explotación de las hamacas, decidieron acudir a los tribunales cuando terminó la temporada al verse "en la calle y sin cobertura".

Aunque los nuevos pliegos para la gestión de las playas municipales contemplaban la obligación de subrogar al personal, estos trabajadores expresaron su desconfianza por su situación una vez arrancara la nueva temporada de baño. El comité de empresa de Mar de Mallorca señaló entonces que acudirían a la vía judicial "sí o sí" ante la ausencia de garantías concretas sobre su continuidad. La plantilla reclamaba saber quién iba a hacerse cargo de ellos: el Ayuntamiento, la antigua concesionaria o la futura adjudicataria. También alertaba de que había "muchas familias con ansiedad" por la posibilidad de quedarse sin ningún ingreso de un día para otro.

Fin del conclicto judicial

Sin embargo, la situación ha cambiado con la entrada de Marportsunbeach Mallorca al frente de la concesión y la subrogación de estos empleados en las mismas condiciones que mantenían hasta ahora. La decisión cierra un conflicto laboral que se abrió al final de la etapa de Mar de Mallorca, empresa que durante unas tres décadas se encargó de la gestión y explotación de la Platja de Palma.

Hay que recordar que este abril se estrena una nueva gestión en las cinco playas del municipio. Marportsunbeach Mallorca ganó por concurso la adjudicación de Platja de Palma y Can Pere Antoni. Además previsiblemente también se hará cargo de Ciutat Jardí y Cala Estància, que quedaron desiertas por diferentes motivos.

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Esta nueva gestión de las playas llega marcada por una disminución significativa de hamacas y sombrillas que Cort justifica en una notable pérdida de arena en los últimos veinte años y por el creciente malestar de los residentes que apuntan a una excesiva ocupación de la superficie por parte de estos elementos.