El Gobierno adjudica las obras pendientes en el Baluard del Príncep de Palma y pone fin a cinco años de parón

Adiós a cinco años de parón y abandono en las obras de restauración del Baluard del Baluard del Príncep, en la muralla renacentista de Palma.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de adjudicar los trabajos pendientes a la empresa constructora Rigel Over S.L, la única que finalmente se presentó al concurso. Y cuyas propuestas económicas, programa de trabajos, gestión mediambiental y control de calidad de la obra le han valido finalmente la adjudicación de la parte del proyecto que quedó interrumpida en septiembre de 2022, cuando la anterior empresa adjudicataria, Bauen Empresa Constructora SAU, entró en un proceso de preconcurso de acreedores, aunque se le concedió un un plazo hasta marzo de 2023 por si era posible la reanudación de los trabajos, lo que finalmente no sucedió.

Las obras que restan para concluir el Baluard del Príncep, las denominadas fases D y F, según el proyecto de Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña, ssee encuentraan 93% de su ejecución. Y ahora se centrarán, por una parte, en la urbanización del foso, las conexiones de saneamiento y la, sobre todo, en construcción de la escalera y el puente que conectarán la plaza de la Porta del Camp con el foso, unos trabajos apenas iniciados. Y, por otra, en la finalización del edificio del centro de recepción de visitantes, incluyendo revestimiento, iluminación y mobiliario, así como el sistema de recogida de aguas.

Las obras tienen un presupuesto de 1,6 millones dee euros, que paga íntegramente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Tras la adjudicación del 13 de abril tiene un periodo de ejecución de doce meses. Y está previsto que puedan terminar en la primera mitad del año 2027.

Escombros y signos de okupación bajo el puente del Baluard del Príncep / Miguel Vicens

Un abandono que ha causado estragos en la obra

Este último largo periodo de abandono ha causado estragos en la obra, cuyo abandono salta a la vista en cada una de sus zonas. El recorrido descubre grafitis y pintadas en la garita de vigilancia, farolas, bancos de piedra, paredes de los paseos de ronda y escaleras.

También topa con ingentes cantidades de basura acumulada en el foso y bajo los arcos del puente. La hierba asilvestrada crece sin control en el foso, en el lienzo de la muralla, que fue limpiado el pasado agosto y también en las zonas del paseo de ronda por ejecutar.

Además, las manchas negras de humedad tiñen las escaleras antes blanquísimas, el pavimento y también la parte superior de las murallas. También hay signos de okupación por doquier, como colchones, mantas, almohadas y sacos de dormir, así como barreños, viejos radiadores medio desmontados y acumulación de suciedad en dependencias interiores y bajo los arcos del puente.

Igualmente se ven barreras caídas que vetaban el paso de los ciudadanos a las zonas inacabadas y material de obra desperdigado que dejó la anterior empresa adjudicataria antes de abandonar los trabajos, y que ahora está esparcido sobre el edificio y en un lateral de la plaza Porta del Camp.