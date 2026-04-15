Entidades sociales abandonan la Comisión del ciclo climático de Palma y la califican de inoperante

Entidades sociales que formaban parte de la Comisión del ciclo climático del Ayuntamiento de Palma han anunciado su salida del órgano ante su "absoluta inoperancia" y la "falta reiterada de respeto institucional" por parte de su presidencia.

En concreto, las organizaciones GOB, Marilles, Rezero, Amics de la Terra, Federació d'Associacions de Veïns de Palma y Palma XXI, han alertado de la urgencia de impulsar políticas que fortalezcan las garantías sociales y ecológicas, y consideran que el actual funcionamiento de la comisión impide avanzar en este sentido.

La Comisión del ciclo climático se creó a raíz de una decisión unánime de los grupos políticos del Consistorio en diciembre de 2024. Aun así, la primera reunión no se convocó hasta mayo de 2025 y, desde entonces, no se ha celebrado ninguna otra, a pesar de las reiteradas peticiones de las entidades.

En paralelo, han indicado, se celebró una reunión de una comisión técnica a la que las entidades no asistieron en señal de protesta por la tala de los ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga.

Según han denunciado, hace semanas que solicitaron formalmente una nueva convocatoria de la comisión, pero esta se ha ido aplazando de manera injustificada, han apuntado, sin explicaciones ni voluntad aparente de cumplir con las funciones asignadas al órgano.

Las entidades han indicado que esta situación no es puntual, sino que responde a lo que han considerado una dinámica reiterada de "bloqueo y desconsideración", que ha acabado vaciando de contenido un espacio que tenía que ser clave para el debate y la toma de decisiones en materia de cambio climático.

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Así mismo, han rechazado participar en los que califican de "lavado de cara", y critican que la comisión evite incluso hablar de cambio climático y emplee el término ciclo climático, a su parecer, vacío de contenido.