Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa TunaDerrumbe Casas AlmallutxObras el Baluard del PríncepJuicio Trabajadores Platja PalmaMujeres Franquismo
instagramlinkedin

Denunciado por colocar carteles con frases románticas en las farolas de Palma

El hombre, que iba encapuchado, se dedica a colgar las fotos en su perfil de una red social con mensajes como: "Intenté que te quedaras pero ya te habías ido"

El cartel por el que fue denunciado el hombre, en el Paseo Marítimo de Palma.

El cartel por el que fue denunciado el hombre, en el Paseo Marítimo de Palma. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma han denunciado a un hombre por colocar carteles con bridas en las farolas del Paseo Marítimo. El individuo mantuvo una fuerte discusión con la encargada de un local de la zona, que le había recriminado su acción. El hombre, de 32 años, ha instalado estos carteles, con frases como "Intenté que te quedaras pero ya te habías ido", para luego colgar las fotos en una red social.

Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre la una menos veinte del mediodía del pasado sábado en el Paseo Marítimo de Palma. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) acudió tras una llamada al 092 que alertaba de un altercado en la calle.

La mujer que había avisado a la Policía explicó que tres personas estaban colocando carteles atados con bridas en las farolas y postes. Cuando ella les dijo que no podían hacerlo se inició una fuerte discusión y uno de los individuos, que ocultaba su cara con un pasamontañas, la amenazó con fotografiar su establecimiento y difundirlo en redes sociales.

Tras una batida por las inmediaciones, los policías localizaron a los sospechosos. El principal implicado, español de 32 años, admitió los hechos, pero alegó que su conducta no constituía una infracción, y que conocía la normativa porque había participado en su redacción. Sin embargo, los agentes confirmaron la irregularidad y levantaron el acta de sanción.

Noticias relacionadas

El denunciado se ha dedicado a colocar carteles con frases como "Intenté que te quedaras pero ya te habías ido", en farolas y postes de Palma, y luego cuelga las fotos en su perfil en una red social.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • Policía
  • seguridad
  • Policía Local
  • Policía Local de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
  2. Críticas vecinales porque los turistas utilizan las nuevas bases de las farolas junto a la Catedral como asientos
  3. Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
  4. Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas
  5. Nueva sentencia contra la Seguridad Social, que tendrá que pagar una pensión vitalicia a una empleada con fibromialgia y depresión en Mallorca
  6. Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
  7. Más lesiones en el Mallorca: Zito Luvumbo apunta a estar entre tres semanas y un mes de baja
  8. Revés para un parque fotovoltaico proyectado en el polígono de Son Malferit de Palma

Palma exige al Gobierno que actúe para expulsar a los ocupantes de Son Busquets: "Que deje de enredar"

Palma exige al Gobierno que actúe para expulsar a los ocupantes de Son Busquets: "Que deje de enredar"

La policía local de Palma desafía a Cort y vuelve a tomar las calles reclamando mejoras salariales y laborales: «Gobernar no es prometer, es cumplir»

La policía local de Palma desafía a Cort y vuelve a tomar las calles reclamando mejoras salariales y laborales: «Gobernar no es prometer, es cumplir»

Denunciado por colocar carteles con frases románticas en las farolas de Palma

La Policía Local de Palma refuerza la vigilancia en el Parque Wifi

La Policía Local de Palma refuerza la vigilancia en el Parque Wifi

El Gobierno adjudica las obras pendientes en el Baluard del Príncep de Palma y pone fin a cinco años de parón

El Gobierno adjudica las obras pendientes en el Baluard del Príncep de Palma y pone fin a cinco años de parón

Oportunidad en Palma: traspaso de un bar en el corazón de la ciudad por 16.000 euros

Oportunidad en Palma: traspaso de un bar en el corazón de la ciudad por 16.000 euros

La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: "Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora"

La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: "Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora"

El PSOE condena las agresiones homofóbicas

Tracking Pixel Contents