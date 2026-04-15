Denunciado por colocar carteles con frases románticas en las farolas de Palma
El hombre, que iba encapuchado, se dedica a colgar las fotos en su perfil de una red social con mensajes como: "Intenté que te quedaras pero ya te habías ido"
Agentes de la Policía Local de Palma han denunciado a un hombre por colocar carteles con bridas en las farolas del Paseo Marítimo. El individuo mantuvo una fuerte discusión con la encargada de un local de la zona, que le había recriminado su acción. El hombre, de 32 años, ha instalado estos carteles, con frases como "Intenté que te quedaras pero ya te habías ido", para luego colgar las fotos en una red social.
Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre la una menos veinte del mediodía del pasado sábado en el Paseo Marítimo de Palma. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) acudió tras una llamada al 092 que alertaba de un altercado en la calle.
La mujer que había avisado a la Policía explicó que tres personas estaban colocando carteles atados con bridas en las farolas y postes. Cuando ella les dijo que no podían hacerlo se inició una fuerte discusión y uno de los individuos, que ocultaba su cara con un pasamontañas, la amenazó con fotografiar su establecimiento y difundirlo en redes sociales.
Tras una batida por las inmediaciones, los policías localizaron a los sospechosos. El principal implicado, español de 32 años, admitió los hechos, pero alegó que su conducta no constituía una infracción, y que conocía la normativa porque había participado en su redacción. Sin embargo, los agentes confirmaron la irregularidad y levantaron el acta de sanción.
El denunciado se ha dedicado a colocar carteles con frases como "Intenté que te quedaras pero ya te habías ido", en farolas y postes de Palma, y luego cuelga las fotos en su perfil en una red social.
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