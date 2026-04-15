Cort rectifica y vuelve a colocar el murete de la Platja de Palma que retiró hace un año

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado los trabajos para la recolocación de 1.650 metros de muerete en el paseo de la Platja de Palma. El Consistorio rectifica un año después de retirar este elemento porque, argumentó en su día, era utilizado "frecuentemente para hacer botellón o para colocar productos de venta ambulante". Sin embargo, sin esa barrera la arena de la playa invadía la zona peatonal y los locales de primera línea cuando hacía viento.

Cort ha informado en una nota de prensa sobre el inicio de esta intervención, que ha comenzado en el entorno del torrente de sa Siqui, en dirección a Llucmajor, y se irá extendiendo progresivamente por distintos tramos del paseo. Ahora atribuye su retirada hace un año a "las obras de reconstrucción y reparación del colector de aguas pluviales (CAZ), así como de la renovación del alumbrado de primera línea de la Platja de Palma".

Una vez avanzadas estas actuaciones, indica el Ayuntamiento, "se está procediendo a su reconstrucción en fábrica y posterior colocación en el frente litoral". Asimismo, señala que el nuevo elemento se recubrirá con piedra.

Los trabajos ya han empezado. / Cort

En abril de 2025 la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, destacó que el equipo de gobierno municipal estaba estudiando alternativas para sustituir el murete. Se buscaba una opción que debía detener el avance de la arena pero impidiera a los ciudadanos utilizarlo como asiento. "No habrá otro muro de esta categoría, pero sí se buscará una fórmula eficaz para mantener la arena en su sitio", indicó la regidora.

Mismas características

Pese a ello, el Ayuntamiento ha optado finalmente por volver a colocar otro murete de las mismas características, por lo que invitará a turistas y paseantes a sentarse. "Las actuaciones de recolocación del muro están alineadas con el proyecto global de reconstrucción y mejora del colector de aguas pluviales y de modernización del alumbrado público de la Platja de Palma, una intervención estratégica financiada con fondos europeos y recogida en el Plan Global de Actuación de la zona", explica el Consistorio.

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Las obras, que cuentan con una inversión cercana a 10,9 millones de euros, tienen prevista su finalización este verano y contemplan, en líneas generales, la renovación del alumbrado del paseo marítimo y la reparación del colector de aguas pluviales, una infraestructura con 30 años de antigüedad que recorre cerca de cuatro kilómetros del litoral.