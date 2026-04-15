Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul

La ampliación de la ORA en Palma a nuevos barrios empieza a visualizarse. El Ayuntamiento ha instalado los primeros parquímetros en Pere Garau en lo que supone el inicio de una actuación largamente reivindicada por los vecinos y aprobada formalmente a finales de marzo para extender la zona azul al Eixample de la ciudad.

La plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau ha celebrado este miércoles la colocación de estas máquinas en su barrio, al considerar que supone el primer paso real hacia la implantación del estacionamiento regulado tras años de reivindicaciones. La entidad pide ahora al Consistorio que acelere los trámites y concrete cuándo podrán solicitarse los distintivos de residente.

La expansión del servicio fue aprobada por unanimidad el pasado 25 de marzo por la Comisión de Seguimiento del Servicio de Estacionamiento Regulado en Superficie, que dio luz verde a la propuesta para llevar la ORA a la llamada tercera corona de Palma. La ampliación afectará a Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta y Santa Catalina Nord, e incorporará además Son Oliva y Son Fortesa Sud, dos barrios que inicialmente no figuraban en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), pero que fueron añadidos tras un estudio técnico y su posterior aprobación en el pleno municipal.

Según explicó entonces el Ayuntamiento de Palma, la ampliación se ha diseñado a partir de criterios como el nivel de ocupación del estacionamiento, la disponibilidad de transporte público y los flujos de tráfico. El acuerdo aprobado habilitó además las actuaciones previas necesarias para desplegar el servicio, entre ellas la señalización, la pintura de nuevas plazas, la obra civil y la instalación progresiva de los expendedores.

Instalación de una máquina de la ORA en la calle Guillem Moragues. / Flipau amb Pere Garau

Cort continuará llevando a cabo estos trabajos en los barrios afectados por la ampliación, pero todavía no se marca plazos para que el estacionamiento regulado entre en vigor. En cifras, la ampliación supondrá pasar de unas 12.000 plazas reguladas a más de 25.900, mientras que el número de parquímetros crecerá de 404 a 570, con 166 nuevos expendedores repartidos por las nuevas zonas incluidas en la ORA.

En este contexto, Flipau amb Pere Garau celebra la medida, pero recuerda que esta actuación acumula muchos retrasos porqie la ampliación de la zona azul ya estaba contemplada en el PMUS de 2022.

La entidad vecinal defiende que la regulación del aparcamiento puede ayudar a favorecer la rotación de vehículos, reducir la presión sobre el estacionamiento y facilitar el acceso de clientes al mercado de Pere Garau, además de mejorar la disponibilidad de plazas para los residentes. También sostiene que la medida puede contribuir a liberar espacios ocupados durante largos periodos por vehículos abandonados o por coches vinculados a talleres.

Ubicación de los parquímetros

Esta entidad insiste además en que Pere Garau, como barrio más poblado de Palma y uno de los más densos del Eixample, necesita que la implantación se acometa para toda la barriada y sin más demoras. Los vecinos recuerdan asimismo que la tarifa para residentes se sitúa en 24 euros anuales por vehículo.

La plataforma pide, por otra parte, que la SMAP actúe con especial cuidado al elegir la ubicación de los parquímetros. Muchas calles del barrio apenas tienen diez metros de anchura y aceras de solo 1,6 metros, en ocasiones ya ocupadas por farolas, postes o papeleras, por lo que reclaman que la colocación de las máquinas no dificulte el paso de peatones ni empeore la accesibilidad.