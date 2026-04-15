Cort cede un solar municipal a la Fundación Aspas durante 40 años para construir un centro de formación y viviendas

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la cesión gratuita de un solar municipal a la Fundación Aspas para construir un centro de formación especializado en el ámbito turístico dirigido a personas con discapacidad auditiva y a colectivos en situación de vulnerabilidad. El proyecto incluye además doce viviendas de alquiler social y será ejecutado y gestionado íntegramente por la propia entidad.

El futuro equipamiento se levantará en una parcela municipal de 2.610 metros cuadrados situada en la calle Juli Ramis, en el barrio de Son Serra Parera, colindante con la sede de la Fundación Aspas en Palma. Según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, esta cercanía permitirá "ampliar y optimizar los servicios existentes, reforzando la capacidad de atención de la entidad en Palma".

El Consistorio defiende que se trata de una iniciativa "pionera y única" en la ciudad, al estar concebida como un centro de formación y recursos específicamente orientado a personas con discapacidad y también a personas en situación de vulnerabilidad dentro del sector turístico. La concesión se ha otorgado por un periodo de 40 años y tendrá carácter demanial, de modo que el Ayuntamiento mantendrá la titularidad del suelo y Aspas asumirá la construcción, el mantenimiento y la gestión de las instalaciones.

El futuro complejo combinará formación y alojamientos. / Fundación Aspas

El proyecto contempla un modelo de atención integral que abarcará desde la formación hasta la inserción laboral. En palabras de Celeste, "se trata de una iniciativa pionera que combinará formación adaptada, acompañamiento personalizado y conexión directa con el tejido empresarial del sector turístico".

Entre los servicios previstos figuran orientación, formación, empleo, atención a la salud y apoyo a las familias. El centro impartirá cursos adaptados de cocina, camarero, camarera de pisos, gobernanza e idiomas, con una metodología dual basada en el acompañamiento continuo durante todo el proceso formativo y la posterior incorporación al mercado laboral.

Las instalaciones dispondrán de aulas especializadas, espacios que recrearán habitaciones hoteleras, cocina con zona de show cooking, restaurante y bar, lavandería, áreas de limpieza, salas de reuniones, comedor multifuncional, vestuarios, zonas ajardinadas y huertos. El objetivo es ofrecer una formación práctica y adaptada a las necesidades reales del sector turístico.

Junto a este equipamiento, Aspas proyecta también la construcción de doce viviendas destinadas a alquiler social, orientadas a personas o familias en riesgo de exclusión, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda adaptada y asequible en Palma.

La Fundación Aspas buscará financiación

El coordinador técnico de la entidad, Andreu Serra, ha celebrado una cesión que llevaban tiempo reivindicando. "Planteamos constuir un centro polivalente orientado a la formación dual en el ámbito de la restauración, turismo y hostelería, sectores en los que trabajamos en materia de inserción laboral", ha señalado. El proyecto contempla aulas de formación y cocinas adaptadas para desarrollar esa vertiente formativa y práctica.

La intención, según ha apuntado Serra, es que las futuras viviendas sirvan para dar cobertura habitacional a personas vulnerables y con discapacidad, aunque el diseño definitivo aún está por perfilar.

En esta nueva etapa, Aspas centrará sus esfuerzos en buscar recursos económicos para levantar tanto el centro como las viviendas. "Nos presentaremos a diferentes convocatorias para financiar el proyecto", ha afirmado Serra. Por el momento, la entidad evita poner fechas a la ejecución de las obras y a la futura inauguración del equipamiento, a la espera de cerrar esa financiación.

"Esto nos permite continuar con nuestro proyecto de mejorar la vida de las personas y del colectivo con el que trabajamos", ha concluido.