Unos 50 vecinos se concentran en Son Busquets contra la ocupación: “Pedimos seguridad para la finca”

Alrededor de medio centenar de vecinos se han manifestado este miércoles por la tarde frente al cuartel de Son Busquets para mostrar su rechazo a la posible ocupación del recinto. La concentración, convocada por asociaciones vecinales de la zona, ha reunido a familias, personas mayores y niños en un ambiente reivindicativo marcado por silbatos, pitos y carteles.

Media hora antes del inicio, varias patrullas policiales se desplegaron en el recinto con el objetivo de prevenir incidentes y evitar posibles conflictos durante el acto. Los asistentes comenzaron a llegar de forma progresiva sobre las 18 horas, hasta que el ruido de los silbatos dió inicio a la protesta. También se repartieron carteles con el lema: “Casa 47, no queremos okupas de Son Busquets”, haciendo referencia a la entidad propietaria del solar, responsable del futuro desarrollo urbanístico de la zona.

Durante la concentración, las representantes vecinales han tomado la palabra para trasladar las principales preocupaciones del barrio. “Pedimos seguridad para Son Busquets; no queremos que nadie entre y salte al recinto”, ha señalado Yolanda Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Parc de Ses Fonts.

Por su parte, Fina Ors, presidenta de la Asociación de Vecinos de Camp Redó, ha insistido en que “no queremos que se culpe al Ayuntamiento de Palma, porque los responsables son los propietarios de la finca”.

Preocupación vecinal por la falta de seguridad

Las asociaciones han expresado su malestar ante lo que consideran una falta de control en el recinto. Según ha explicado Rodríguez, "existen indicios de entradas y salidas de personas en la zona, lo que genera alarma entre los vecinos, especialmente durante la noche, cuando se activa el sistema de seguridad”. Sin embargo, ha afirmado que “ahora mismo solo hay alarmas, pero no hay vigilancia física”. Por tanto, la vecina reclama a la propiedad que “refuerce las medidas de seguridad mediante un control de acceso más efectivo”.

Rodríguez también ha hecho referencia al futuro de la zona, donde "está previsto el desarrollo de unas 850 viviendas junto a equipamientos dotacionales". Sin embargo, ha asegurado que los vecinos “aún desconocen el estado actual del proyecto”, pese a haber presentado alegaciones en su momento. Por otro lado, Ors ha puesto el foco en el temor de que “los okupas de la antigua cárcel vengan aquí”. Además, asegura “haber visto a personas accediendo al recinto”.

La protesta ha podido llevarse a cabo sin incidentes, pero con un mensaje claro por parte de los asistentes, que reclaman una mayor protección del recinto y respuestas concretas por parte de la propiedad para evitar que la situación se deteriore.