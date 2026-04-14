Revés para un parque fotovoltaico proyectado en el polígono de Son Malferit de Palma

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear ha formulado una declaración de impacto ambiental desfavorable para el parque fotovoltaico de Son Malferit, proyectado en una parcela de 41.919 metros cuadrados con acceso desde la calle de Can Nofre Serra. La resolución supone un revés para una instalación que preveía una ocupación directa de 22.322 metros cuadrados y una potencia de 2.750 kW. El proyecto contemplaba además 5.232 paneles solares, dos centros de transformación y una línea de evacuación soterrada de 8 metros.

La planta se planteaba en suelo rústico, en una zona catalogada como Área de Interés Agrario Intensiva y también como Área de Prevención de Riesgo de Inundación y dentro del ámbito del futuro Parc Agrari de Llevant.

En este sentido, el Ayuntamiento de Palma ha informado desfavorablemente porque el parque se prevé en una zona afectada por APR-Inundación, donde el Plan General de Palma de 2023 prohíbe este uso. Además, Urbanismo señaló en su informe que no está redactado ni aprobado el plan especial que deberá desarrollar el futuro Parc Agrari, y recordó que, al no tener todavía un Plan de Ordenación Detallada, no puede autorizar ninguna instalación fotovoltaica en el municipio.

La resolución también señala que en la ubicación prevista el riesgo de inundación es "muy alto" y obliga a elevar los módulos y el centro de transformación 1,5 metros sobre el terreno, lo que agrava el impacto paisajístico hasta poder ser "severo o incluso crítico". Además, el Govern concluye que el estudio no acredita que la instalación no afecte al régimen hídrico y que varias medidas correctoras previstas son insuficientes.

Valor productivo del suelo

Finalmente, la resolución sostiene que el parque ocuparía el 100% de la superficie potencialmente cultivable de la finca, comprometiendo su valor productivo. La resolución añade que la zona tiene sensibilidad ambiental máxima y que su ubicación está considerada no recomendada. En este sentido, detalla que "la sensibilidad ambiental en la zona es considerada máxima y en consecuencia la ubicación proyectada resulta no recomendada de acuerdo con el modelo de zonificación de sensibilidad ambiental para energías renovables (energía fotovoltaica) elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".

Con todo ello, el Govern concluye que el proyecto previsiblemente produciría impactos adversos significativos sobre el medio ambiente.