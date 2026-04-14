Más quejas vecinales por los bordillos de piedra embadurnados con pintura amarilla en Palma

Las quejas por el pintado de bordillos de piedra natural en Palma se extienden más allá del barrio de la plaza de Toros. Vecinos de Foners, Son Forteza o Santa Catalina denuncian que la misma práctica se repite en sus calles, pese a que la recomendación del propio Ayuntamiento es pintar estas marcas viarias sobre el asfalto para evitar daños en unos elementos que cuentan con valor patrimonial.

Este diario se hizo eco la semana pasada del enfado vecinal en calles del entorno de la plaza de Toros después de que una brigada municipal embadurnara con pintura amarilla varios bordillos de piedra viva. ARCA lo calificó de "agresión absolutamente innecesaria" contra el patrimonio urbano. Ahora vecinos de otros barrios constatan que el problema es generalizado desde hace años.

Bordillos con "valor sentimental"

El Ayuntamiento de Palma, que inicialmente negó ser el responsable de las pintadas, reconoció el jueves que una de las brigadas que contrata para la señalización viaria de la ciudad tiñó recientemente de amarillo varios bordillos del barrio de la plaza de Toros. Sin embargo, las quejas vecinales demuestran que esta práctica se multiplica por aceras de toda la ciudad.

ARCA insiste en que los bordillos de piedra viva tienen "valor económico, paisajístico y también sentimental" y reclama al Ayuntamiento que extreme el control sobre las contratas para evitar que esta práctica siga extendiéndose. La entidad y los residentes piden que Cort rectifique y preserve unos elementos que consideran parte de la identidad urbana de Palma.