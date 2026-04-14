Consulta las afectaciones al tráfico y el recorrido de la manifestación de la policía local este miércoles en Palma
Varias calles de Palma estarán cortadas este miércoles por la mañana debido a las manifestaciones de la policía
Palma acogerá este miércoles, 15 de abril, una nueva manifestación convocada por los sindicatos de la Policía Local para reclamar mejoras salariales y laborales, en línea con las protestas que el colectivo viene realizando en los últimos meses.
La movilización responde al malestar de los agentes tras considerar bloqueadas las negociaciones con Cort, especialmente en lo relativo a la equiparación salarial y la reorganización del cuerpo.
Recorrido y horario previsto
La manifestación seguirá un recorrido por algunas de las principales arterias del centro de Palma, iniciándose a las 11 horas de la mañana en la calle Eusebio Estada y continuando hacia la Plaza de España. Desde allí, la marcha avanzará por Avingudes, seguirá por la calle Sindicat y concluirá en la Plaza de Cort, frente al Ayuntamiento, donde está previsto el acto final.
Cortes de tráfico
Como consecuencia de la marcha por las calles de Palma, en los siguientes enclaves el tráfico estará cortado:
- Avenidas: Tráfico de Av. Alemanya desviado obligatoriamente por el túnel.
- Eusebio Estada: Acceso cerrado desde Francisco Sancho.
- Plaza de la Reina: Subida cerrada hacia Conqueridor y Cort.
- Parkings: Salidas de Pl. España y Comte Sallent hacia el Mar restringidas.
También habrá desvíos en la EMT y TIB.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan:
- Evitar circular por el centro durante la protesta
- Utilizar transporte público con antelación
- Consultar los canales oficiales del Ayuntamiento para conocer desvíos actualizados
Movilizaciones previas
Las protestas forman parte de un calendario de movilizaciones iniciado a principios de año, en el que los agentes denuncian incumplimientos en materia salarial y organizativa. Los sindicatos han advertido de que continuarán con las movilizaciones si no se producen avances en las negociaciones, por lo que no se descartan nuevas protestas en un futuro.
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