Reina Laura, la calle que nació de un error y se quedó para siempre

En Mallorca hay calles que cuentan historias y otras que plantean enigmas. El carrer de la Reina Laura pertenece a este segundo grupo. En un barrio donde menos del 6% del callejero está dedicado a mujeres, esta vía destaca no tanto por a quién homenajea, sino por la incógnita que arrastra desde hace casi un siglo.

El dato ya resulta llamativo: en Pere Garau, en Palma, apenas hay referencias femeninas. Figuras como Beatriu de Pinós, María de Montpellier o la plaza Encarna Viñas, fruto de la reivindicación vecinal, son excepciones en un barrio claramente masculinizado. Y, en medio de ese contexto, aparece una reina que, sencillamente, no existió.

Un nombre sin reina

A diferencia de otras calles, el origen del nombre de Reina Laura no conduce a ningún personaje histórico claro. No hay constancia en los registros de la casa real mallorquina ni en los libros de historia. Y, sin embargo, el nombre fue aprobado oficialmente en 1930.

El propio expediente municipal lo deja por escrito: la calle estaba dedicada «a la reina Laura, esposa del rey Sancho». Pero aquí surge el problema. El rey Sanç I de Mallorca solo tuvo una esposa conocida: María de Nápoles. No hubo ninguna Laura.

Las hipótesis no han faltado. Algunos apuntan a un posible error en la rotulación: quizá el nombre original era Saura, confundido por la similitud de las letras en la escritura manuscrita. Otros rastrean figuras marginales de la nobleza, como una supuesta hija ilegítima de Jaime II de Mallorca, vinculada a la familia Pinós. Pero ninguna teoría logra encajar del todo.

Entre el error y la leyenda

También se ha especulado con el origen literario del nombre. Existe un personaje llamado Reina Laura en la obra teatral La despreciada querida, atribuida a Lope de Vega y a Juan Bautista Villegas. Sin embargo, todo apunta a que esta referencia tampoco guarda relación con la calle.

Así, la explicación más plausible sigue siendo la más simple: un error histórico que nadie corrigió a tiempo. Una confusión que pasó del papel a la placa y de ahí a la memoria colectiva del barrio. Joana Ferrà, vecina y portavoz de Flipau amb Pere Garau, lo resume con claridad: «El nombre del carrer de la Reina Laura es una cosa insólita porque no ha existido. Se pensaba que estaba relacionada con el rey Sancho o con otras historias, pero no se sabe realmente de dónde sale».

Un barrio que reivindica nombres

Más allá de la anécdota, la calle Reina Laura abre un debate más amplio sobre la representación en el espacio urbano. «Solo un 5% de las calles tienen nombre de mujer», recuerda Ferrà, quien también destaca logros vecinales como la plaza Encarna Viñas o el carrer Nuredduna. Este último, además, dedicado a un personaje mitológico.

Aun así, el barrio sigue latiendo con fuerza. «Vivo aquí desde hace unos 12 años; es un barrio vivo, con asociaciones culturales, mercado y vida», explica. El carrer de la Reina Laura, con su misterio intacto, forma parte de esa identidad. Porque en Pere Garau no todas las calles tienen respuestas. Algunas, simplemente, invitan a seguir preguntando.