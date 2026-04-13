Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal SóllerMuriqiMallorca - RayoPanaderías PalmaColapso de UrgenciasApilar piedras
instagramlinkedin

Turismo

Lleno total en el centro de Palma

Lleno total en el centro de Palma

Lleno total en el centro de Palma / Raúl Sanz

Redacción Palma

Palma

El mal tiempo, aunque apenas descargaron cinco litros de lluvia, y la jornada festiva, provocaron ayer que muchos turistas aprovecharan el día para recorrer el centro de Palma desde primera hora de la mañana, que presentaba un aspecto inusual en estas fechas con las calles llenas, aunque solo algunas tiendas estaban abiertas. Por las calles todavía quedaban muchos restos de cera de las recientes procesiones de Semana Santa que Emaya todavía no ha limpiado. Los principales aparcamientos públicos del centro, desde el Parc de la Mar a Passeig Mallorca, registraron colas desde primera hora de la mañana. Y el tráfico en la ciudad fue denso, sobre todo en la zona de la Avinguda Adolfo Suárez, Passeig Sagrera y Passeig Marítim.

Lleno total en el centro de Palma | RAÚL SANZ

Lleno total en el centro de Palma / RAÚL SANZ

TEMAS

  • Palma
  • passeig
  • Parc de la Mar
  • semana santa
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
  2. La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
  3. Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
  4. El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: 'Habrá más inconvenientes que ventajas
  5. Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
  6. Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
  7. Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»
  8. Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic

Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091

Lleno total en el centro de Palma

Lleno total en el centro de Palma

Cort devolverá 900 euros a una tuna de Valencia a la que multó por cantar en la plaza Major de Palma

Cort devolverá 900 euros a una tuna de Valencia a la que multó por cantar en la plaza Major de Palma

Reina Laura, la calle que nació de un error y se quedó para siempre

Reina Laura, la calle que nació de un error y se quedó para siempre

Panaderías que resisten en Palma: "Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo"

Panaderías que resisten en Palma: "Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo"

Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma

Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma

Socorristas convocan una manifestación ante Cort para denunciar el abandono de las playas de Palma

Socorristas convocan una manifestación ante Cort para denunciar el abandono de las playas de Palma

Denuncian "prácticas abusivas" de SMAP en el control de permisos médicos de trabajadores y recortes salariales

Denuncian "prácticas abusivas" de SMAP en el control de permisos médicos de trabajadores y recortes salariales
Tracking Pixel Contents