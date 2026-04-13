El mal tiempo, aunque apenas descargaron cinco litros de lluvia, y la jornada festiva, provocaron ayer que muchos turistas aprovecharan el día para recorrer el centro de Palma desde primera hora de la mañana, que presentaba un aspecto inusual en estas fechas con las calles llenas, aunque solo algunas tiendas estaban abiertas. Por las calles todavía quedaban muchos restos de cera de las recientes procesiones de Semana Santa que Emaya todavía no ha limpiado. Los principales aparcamientos públicos del centro, desde el Parc de la Mar a Passeig Mallorca, registraron colas desde primera hora de la mañana. Y el tráfico en la ciudad fue denso, sobre todo en la zona de la Avinguda Adolfo Suárez, Passeig Sagrera y Passeig Marítim.

Lleno total en el centro de Palma / RAÚL SANZ