Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal SóllerMuriqiMallorca - RayoPanaderías PalmaColapso de UrgenciasApilar piedras
instagramlinkedin

Solidaridad

Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091

Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091

Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091 / Policía Nacional

Redacción Palma

Palma

Palma acogió ayer la carrera solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional, en la que se inscribieron 1.300 participantes y asistieron más de 3.000 personas. La prueba consistió en dos carreras de siete y tres kilómetros, así como las carreras infantiles, que contaron con animación de un DJ y diferentes expositores de varias unidades policiales con una exhibición de medios y de entidades privadas que quisieron sumarse al acto. Los beneficios de la carrera se destinarán a la Fundación Miquel Jaume Palma Futsal, según informó la Jefatura Superior de Policía. El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, estuvo presente en el acto deportivo de carácter solidario.

Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091 | POLICÍA NACIONAL

Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091 | POLICÍA NACIONAL

TEMAS

  • Participación
  • Fundación
  • beneficios
  • Policía Nacional
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
  2. La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
  3. Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
  4. El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: 'Habrá más inconvenientes que ventajas
  5. Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
  6. Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
  7. Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»
  8. Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic

Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091

Lleno total en el centro de Palma

Lleno total en el centro de Palma

Cort devolverá 900 euros a una tuna de Valencia a la que multó por cantar en la plaza Major de Palma

Cort devolverá 900 euros a una tuna de Valencia a la que multó por cantar en la plaza Major de Palma

Reina Laura, la calle que nació de un error y se quedó para siempre

Reina Laura, la calle que nació de un error y se quedó para siempre

Panaderías que resisten en Palma: "Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo"

Panaderías que resisten en Palma: "Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo"

Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma

Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma

Socorristas convocan una manifestación ante Cort para denunciar el abandono de las playas de Palma

Socorristas convocan una manifestación ante Cort para denunciar el abandono de las playas de Palma

Denuncian "prácticas abusivas" de SMAP en el control de permisos médicos de trabajadores y recortes salariales

Denuncian "prácticas abusivas" de SMAP en el control de permisos médicos de trabajadores y recortes salariales
Tracking Pixel Contents