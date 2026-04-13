Solidaridad
Éxito de participación en la cuarta edición de la Ruta 091
Palma
Palma acogió ayer la carrera solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional, en la que se inscribieron 1.300 participantes y asistieron más de 3.000 personas. La prueba consistió en dos carreras de siete y tres kilómetros, así como las carreras infantiles, que contaron con animación de un DJ y diferentes expositores de varias unidades policiales con una exhibición de medios y de entidades privadas que quisieron sumarse al acto. Los beneficios de la carrera se destinarán a la Fundación Miquel Jaume Palma Futsal, según informó la Jefatura Superior de Policía. El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, estuvo presente en el acto deportivo de carácter solidario.
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