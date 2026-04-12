Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma

La lista de comercios emblemáticos dedicados a la categoría Forn de pa i pastisseria en Palma elaborada por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern de les Illes Balears es de tan solo doce establecimientos: Ca’n Joan de s’Aigo, Forn de Ca sa Camena, Forn de La Concepció, Forn de la Glòria, Forn de La Pau, Forn del Santo Cristo, Forn Fondo, Forn La Mallorquina (aunque la semana se convirtió en Pastelería Cirer), Fornet de La Soca, Panadería Fiol, Panadería s’Estació y Xurreria Rosaleda.

Ca'n Joan de s'Aigo fue fundado en 1700 y, en 1976, fue trasladado a la principal ubicación en la Calle de Can Sanç. Los helados, como el de fresa y el de almendra, el chocolate caliente en invierno y las ensaïmades o los quartos elaborados artesanalmente son algunos de sus grandes reclamos.

Forn de Ca sa Camena, en Santa Catalina

En 1912 la familia Amengual Vich adquirió el local donde abrieron Ca sa Camena, que es una de las panaderías y pastelerías más antiguas de Palma. Está a unos escasos metros del Mercat de Santa Catalina en una de las zonas más concurridas de la ciudad. La cuarta generación es quien regenta el negocio. Además del pan, sus especialidades son los productos tradicionales como las panades, cocas, ensaïmades y más dulces y pasteles.

Forn de la Concepció, en el centro de Palma

Como recoge la web emblematicsbalears, desde el año 1902 hay constancia de la propiedad de este horno a cargo de Joan Roca: "Joan Isern entró a trabajar y aprender el oficio a la edad de 16 años. Al acabar el servicio militar, que supuso una pausa en su aprendizaje, regresó a Palma para comprar el negocio en 1971, al cual cambió el nombre por el de la calle donde se ubica, Forn de la Concepció".

Mantienen la actividad del horno y pastelería tradicional y singular con recetas antiguas y mallorquinas.

Forn de la Glòria

La primera documentación del horno data de 1717. Y, con una sonrisa, detallan que esta estrecha vía del Puig de Sant Pere tiene el único topónimo de Palma que procede de un establecimiento aún existente. Los precios de sus productos son muy populares.

Sebastià y Francisca Camps sucedieron a sus padres y cuecen el pan cada mañana en un horno de leña. También en sus mostradores ofertan productos típicos como llonguets, cocarrois o ensaïmades.

PALMA, REPORTAJE ANTIGUOS HORNOS DE PALMA. / B.RAMON / DMA

Forn de la Pau

Es uno de los hornos tradicionales más antiguos del centro de Palma. Su existencia se documenta desde hace unos 300 años. "Alrededor de los años 50, Tomeu Cirer y Joana Vallori compraron el local situado en la calle de La Pau que da el nombre al horno", cuenta emblematicbalears.

Mantienen la repostería artesana tradicional y destacan por productos como los llonguets, los cocarrois o las ensaïmades, entre otros.

Forn del Santo Cristo

Tiene varios locales en Mallorca, aunque su primer establecimiento se abrió en la calle Els Paraires en el barrio de Sant Nicolau. "El horno fue fundado por la familia Coll en 1910 y fue regentado por las hermanas Antònia y Joana Coll durante más de medio siglo. Después de décadas dedicándose al oficio de la panadería y pastelería se convierte en uno de los lugares más conocidos de la ciudad, donde destaca por su producción y venta de repostería y productos típicos de Mallorca", señala emblematicbalears.

Desde 2010 Maria Mas está al frente del negocio, donde destaca su repostería, sobre todo, las ensaïmades, que son un gran reclamo tanto para la clientela local como para los turistas.

Horno Santo Cristo dispone de varios puntos donde recoger tu roscón en Palma. / Carlos Ginard

Forn Fondo

Durante toda su historia, el establecimiento ha estado siempre en manos de la familia Llull, cuya cuarta generación, Pau Llull y su hermana Neus, se ocupa ahora del negocio que abrieron Jaime Llull Gelabert y Francisca Cañellas Pons en los inicios de la segunda década del siglo XX. Ella procedía de una familia de panaderos, pues sus padres regentaban el Forn de la Plaça, ubicado en la plaza Major Ciutat.

Si los pioneros pusieron las bases del negocio, su hijo, Pau Llull y la esposa de éste, Bàrbara Mayol, ampliaron la oferta, gracias a la corriente eléctrica, la introducción de neveras y la introducción de la repostería que tanto ha caracterizado el local. Así fue como en plena posguerra se hicieron famosos los pasteles de nata y trufa. Y, una de las señas de identidad, son los quartos embatumats.

Monas de Pascua del Forn Fondo / Bernardo Arzayus

Forn La Mallorquina

En 1918, Antònia Vila abrió el horno en las Avenidas, puesto que antes era la titular del desaparecido horno de La Virreina, en uno de los bajos del Teatre Principal. Aquel año se trasladó y le puso el nombre actual y formaba parte de la lista de Comerços emblemàtics de les Illes Balears en la categoría de histórico.

"A Antònia Vila, la siguieron su hija Catalina y su nieto Joan. Desde 2008 hasta la actualidad el horno ha estado en manos de las hermanas Vanessa y Lara Cirer, que representan la cuarta generación de pasteleros", según se recoge de la página web emblematicsbalears.es.

El miércoles de la semana pasada, Pastelería Cirer se hizo con los dos locales del Forn La Mallorquina.

Fornet de la Soca

El proyecto de Tomeu Arbona y María José Orero se inicia en 2010. En 2018 se trasladan al mítico Forn des Teatre, uno de los más antiguos y conocidos de la ciudad.

Recuperan recetas muy antiguas de la repostería tradicional mallorquina y son uno de los establecimientos más concurridos tanto por la clientela local como extranjera.

Tomeu Arbona y María José, del Fornet de la Soca. / M. A.

Panadería Fiol

Panadería Fiol es un clásico del centro de Palma que, desde el 2000 pertenece a Christian Aparicio. Antes, su padre regentó el negocio desde los años 80.

Una de sus especialidades es la coca de cuarto de crema además de pan y demás productos de repostería. También se venden productos en conserva y otros víveres, manteniendo el estilo tradicional de un tiempo.

Panadería s'Estació

Ubicada en la calle Sindicato, el establecimiento recoge el relevo de la pastelería Antiga Casa Pujadas, que se ubicaba allí desde 1870. "Destaca tanto por la producción y venta de repostería y productos típicos de Mallorca cómo por la decoración de la tienda, con un suelo de vidrio que permite ver el obrador situado en el sótano donde elaboran productos de horno y pastelería", señala emblematicbalears.

Xurreria Rosaleda

Su actual ubicación, en la costa de La Pols, cumple 50 años en 2026. Xurreria Rosaleda está dedicada a la venta de churros, buñuelos y otros dulces típicos. Además, también sirven chocolate, cafés y helados.