Socorristas convocan una manifestación ante Cort para denunciar el abandono de las playas de Palma

La Unió Socorristes de Palma ha convocado una manifestación frente a la Plaza de Cort para denunciar el abandono de las playas de Palma y reclamar mejoras en el servicio de salvamento y socorrismo. La movilización, promovida por la sección sindical de CGT, está prevista para el próximo 30 de abril, coincidiendo con el pleno del Ayuntamiento de Palma, entre las 09.00 y las 10.00 horas.

Según ha comunicado la organización sindical, la protesta se convoca para exigir soluciones ante la falta de infraestructuras, personal y medios materiales en el litoral del municipio, una situación que, según denuncian, se mantiene tras tres años de gestión sin respuestas estructurales.

Falta de medios en las playas de Palma

La Unión Socorristes de Palma sostiene que las carencias afectan tanto a los equipamientos como a la organización del servicio. Entre los problemas señalados figuran el balizamiento, los servicios para la ciudadanía, la dotación de socorristas y la vigilancia de tramos amplios de costa con recursos limitados. En este sentido, el sindicato apunta que en algunos casos hay 900 metros de litoral asignados a una sola torre de vigilancia.

La organización también cuestiona la catalogación de la playa del Portixol, que, según expone, continúa considerada por el Ayuntamiento como de Riesgo Medio pese a que cada año registra un fallecido. A ello suma los horarios insuficientes para un municipio como Palma, factores que, a su juicio, comprometen el funcionamiento del servicio y generan preocupación entre los profesionales del sector y los usuarios habituales del litoral.

En el comunicado, la entidad explica que la movilización busca visibilizar una situación que considera prolongada en el tiempo y reclama una respuesta por parte de la administración municipal para garantizar la seguridad en las playas.

Llamamiento a la participación

La previsión es que a la protesta asistan unas 100 personas, entre profesionales del sector, representantes sindicales y ciudadanos preocupados por el estado de los servicios públicos vinculados a la seguridad en las playas.

Noticias relacionadas

Desde la Unió Socorristes de Palma han hecho un llamamiento a la participación para reclamar soluciones, una planificación adecuada y una dotación suficiente de recursos que permitan mejorar la seguridad y la calidad del servicio en el litoral de Palma.