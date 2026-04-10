La Policía Local se incauta de 400 kilos de material en un operativo contra la venta ambulante en la Platja de Palma

La Policía Local ha llevado a cabo un nuevo operativo contra la venta ambulante ilegal en la zona de la Platja de Palma que ha culminado con la incautación de un total 400 kilogramos de material.

El operativo, iniciado a las 11.00 horas, ha contado con la participación de 15 agentes pertenecientes a distintas unidades, entre ellas la Unidad de Seguridad Integral (USEI), agentes del distrito Litoral, el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) y la Unidad de Drones (UDROP). Asimismo, durante la actuación se ha levantado acta a uno de los vendedores.

La intervención se ha saldado con la intervención de numeroso material destinado a la venta ilegal. Para el desarrollo del dispositivo se ha empleado un furgón, junto a dos vehículos de la Unidad de Seguridad Integral (USEI), que han sido cargados al completo con los artículos decomisados, entre los que se encuentran prendas de ropa como camisetas y sudaderas, así como complementos y accesorios.

Ordenanza cívica de Palma

"Esta actuación se enmarca en la línea de trabajo continuada de la Policía Local para intensificar el control sobre la venta ambulante no autorizada, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente", ha informado Cort en una nota de prensa. "El Ayuntamiento de Palma reafirma así su compromiso con la defensa del comercio local, en línea con lo establecido en la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica", ha añadido.

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Cabe recordar que esta normativa prohíbe la venta ambulante no autorizada de alimentos, bebidas y otros productos, así como colaborar con estos vendedores o adquirir artículos procedentes de esta actividad ilícita.