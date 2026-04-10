La Platja de Palma estrenará este verano vigilancia privada por las noches para combatir el incivismo

La Platja de Palma estrenará este verano vigilancia privada nocturna para combatir los actos de vandalismo e incivismo que se repiten durante la temporada alta como consecuencia del turismo de borrachera. La empresa que ha ganado la explotación de este arenal para los próximos cuatro años, Marportsunbeach Mallorca, se hará cargo de la contratación de este servicio que empezará en mayo y se prolongará hasta que finalice la temporada en octubre.

Los vigilantes realizarán rondas por todo el paseo desde que termine el horario de baño, por la tarde, hasta la madrugada. Su función principal será proteger el mobiliario urbano y el de la playa contra eventuales actos vandálicos. Además intervendrán en caso de que presencien botellones, prohibidos por la normativa municipal, peleas o comportamientos incívicos.

La empresa contratada, BOC Seguridad, colaborará activamente con los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que también patrullan este enclave todavía condicionado por la numerosa presencia de turistas jóvenes, mayoritariamente alemanes, que cada verano se citan en la Platja de Palma en busca de fiesta.

En caso de que los vigilantes presencien delitos más graves como robos o agresiones avisarán de inmediato a alguna patrulla de la Policía Local o de la Policía Nacional. De hecho, las empresas de vigilancia privada tienen la obligación por ley de colaborar con las distintas fuerzas de seguridad públicas.

Este servicio no estaba incluido en los pliegos del concurso de la Platja de Palma redactados por el Ayuntamiento. Se trata de una iniciativa del propio concesionario y responde a las reivindicaciones de los empresarios de la zona agrupados en la marca Palma Beach. Pese a que en los últimos años este arenal ha virado hacia un turismo de más calidad con la apertura de hoteles de cuatro y cinco estrellas, la vida nocturna de esta playa sigue prestándose a excesos e inseguridad.

El pasado verano la Policía Local de Palma desplegó un dispositivo de seguridad reforzado con un servicio de agentes de paisano y a pie, patrullas formadas por tres policías y el apoyo de drones y cámaras, con el foco puesto en la venta ambulante, el botellón y otras actitudes delictivas. Sin embargo, eso no evitó que se continuaran produciendo escenas de botellones, suciedad y actitudes incívicas.

Servicio de hamacas 'premium'

La presencia de vigilantes privados a lo largo de este extenso arenal será la gran novedad en esta nueva gestión de la Platja de Palma que se inaugura este verano. Marportsunbeach Mallorca ha tomado el relevo de Mar de Mallorca, que explotó este arenal durante más de treinta años. La nueva concesionaria también ha ganado el concurso para gestionar Can Pere Antoni y está previsto que el Consistorio le adjudique las playas de Ciutat Jardí y de Cala Estància, que por diferentes motivos han quedado desiertas.

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El nuevo concesionario abonará al Ayuntamiento un canon anual de tres millones y medio de euros y se hará cargo del mantenimiento, limpieza y accesibilidad del arenal a cambio de alquilar las hamacas, sombrillas y otros servicios recreativos. Aunque este verano hay una importante reducción de estos elementos en la playa, obligada por la pérdida de arena, los precios serán más caros y se estrena un servicio de hamaca 'premium'. Quien quiera tener más espacio y confort podrá disfrutarlo por 45 euros al día.