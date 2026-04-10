Palma exige al Gobierno que actúe para expulsar a los okupas que se han instalado en Son Busquets

El Ayuntamiento de Palma exige al Gobierno que actúe "de manera inmediata" para expulsar a los okupas que se han instalado en Son Busquets, un suelo propiedad del Ministerio de Vivienda en el que construirá 830 viviendas, diversos equipamientos y zonas verdes. El Consistorio reclama a Casa 47 (el anterior SEPES, responsable del proyecto urbanístico) y a la Delegación del Gobierno en las islas un rápida respuesta "ante los indicios de que hay personas que pernoctan en el interior".

Cort ha explicado en una nota de prensa que la Policía Local de Palma acudió este pasado miércoles al antiguo cuartel de Son Busquets tras la llamada de un vecino al 092, que alertaba de la entrada al recinto de personas ajenas al mismo. "A su llegada, la Unidad de Intervención Inmediata (UII) constató la existencia de pertenencias en diversas estancias, así como signos evidentes de que hay personas que pernoctan en el lugar, con independencia de las personas que actualmente ocupan las torretas del antiguo cuartel", indica el Consistorio.

Asimismo, los agentes comprobaron la existencia de desperfectos en diferentes elementos de acceso al recinto, como verjas, concertinas, ventanas y muretes. "Ante esta situación, el Ayuntamiento exige a Casa 47 que actúe de inmediato adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad del recinto y restablecer las condiciones adecuadas de control y protección", señala Cort.

Tal como informó este diario el pasado 1 de marzo, los vecinos habían detectado la presencia de okupas en las garitas situadas en el exterior del recinto, y también a personas que habían saltado la verja que da a la carretera de Valldemossa.

Ahora Cort insta a la Delegación del Gobierno a incrementar la presencia de la Policía Nacional en la zona y a impulsar las gestiones oportunas con el Ministerio y el Gobierno central, "a fin de evitar que la falta de actuación derive en una situación similar a la de la antigua prisión, donde la inacción prolongada por parte de anteriores gobiernos ha generado un escenario de inseguridad e insalubridad, con el consiguiente riesgo para las personas y el entorno".

Viviendas en Son Busquets

En la misma línea, Cort reitera a Casa 47 la necesidad de desbloquear el proyecto de actuación residencial de Son Busquets, que tiene como objetivo incrementar la oferta de vivienda en la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que ha solicitado acelerar su desarrollo mediante la aplicación de la figura de Proyecto Residencial Estratégico (PRE), que podría contribuir a agilizar la puesta en marcha de una actuación necesaria para la ciudad, que lleva paralizada desde hace décadas.

Por último, el Consistorio aclara que en ningún caso la Policía Local va a proceder al desalojo de las personas que actualmente se encuentran en las torretas del antiguo cuartel de Son Busquets, al tratarse de una actuación que no se encuentra en el marco de sus competencias. "Únicamente el titular del recinto, en este caso Casa 47, puede instar el correspondiente procedimiento de desalojo, que en todo caso debe ser autorizado por la autoridad judicial competente", subraya.