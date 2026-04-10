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El mal tiempo obliga a aplazar el Diumenge de l'Àngel en Palma al próximo 10 de mayo

Esta fiesta popular que cada año cita a multitud de vecinos cambiará además de ubicación y se celebrará en el parque de sa Riera

El martes se presentó en Cort esta edición del Diumenge de l'Àngel que se ha aplazado.

El martes se presentó en Cort esta edición del Diumenge de l'Àngel que se ha aplazado. / Fed. Ass. Vecinos de Palma.

Redacción Palma

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado el aplazamiento del Diumenge de l’Àngel por motivos meteorológicos. Esta fiesta popular, organizada por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, iba a celebrarse este domingo12 de abril en el Castell de Bellver. La jornada finalmente se celebrará el próximo 10 de mayo y además cambiará de escenario, ya que se trasladará al parque de sa Riera.

El Diumenge de l'Àngel es una de las convocatorias tradicionales del calendario festivo palmesano y reúne cada año a una multitud de vecinos y familias en torno a actividades populares al aire libre. Sin embargo, el domingo se prevé lluvia y, sobre todo, fuertes rachas de viento, lo que ha obligado al Consistorio y a la Federació a aplazar su celebración.

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La fiesta incluía un amplio programa de actos que incluye visitas teatralizadas, actividades infantiles y animación musical.

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