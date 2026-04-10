El mal tiempo obliga a aplazar el Diumenge de l'Àngel en Palma al próximo 10 de mayo
Esta fiesta popular que cada año cita a multitud de vecinos cambiará además de ubicación y se celebrará en el parque de sa Riera
El Ayuntamiento de Palma ha anunciado el aplazamiento del Diumenge de l’Àngel por motivos meteorológicos. Esta fiesta popular, organizada por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, iba a celebrarse este domingo12 de abril en el Castell de Bellver. La jornada finalmente se celebrará el próximo 10 de mayo y además cambiará de escenario, ya que se trasladará al parque de sa Riera.
El Diumenge de l'Àngel es una de las convocatorias tradicionales del calendario festivo palmesano y reúne cada año a una multitud de vecinos y familias en torno a actividades populares al aire libre. Sin embargo, el domingo se prevé lluvia y, sobre todo, fuertes rachas de viento, lo que ha obligado al Consistorio y a la Federació a aplazar su celebración.
La fiesta incluía un amplio programa de actos que incluye visitas teatralizadas, actividades infantiles y animación musical.
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar