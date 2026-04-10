Emaya consolida la mejora del servicio de eliminación de malas hierbas con un aumento del 80 por ciento de las actuaciones a lo largo de los últimos tres años

El teniente de alcalde y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, ha presentado este viernes el balance del servicio de desbroce correspondiente al año 2025, en el que se aprecia un incremento de esta actividad de casi el 80 por ciento (concretamente, 79,86 por ciento) en el transcurso de los últimos tres años.

A la convocatoria informativa, que se ha llevado a cabo en el barrio de Verge de Lluc, también han asistido el gerente de Emaya, Lorenzo Morey, y directivos del departamento de Qualitat Urbana de la empresa municipal.

Evolución de la actividad de desbroce. / .

El regidor ha destacado que la cifra obtenida en cuanto a la eliminación de malas hierbas en las aceras y bordillos de la ciudad “registró el año pasado datos récord”, con 2.620.538 metros lineales desbrozados.

De esta forma, el ejercicio de 2025 ha representado la confirmación de la tendencia al alza en la actividad del servicio de desbroce iniciada esta legislatura, con 2.547.084 ml en 2024, y 1.456.999 ml, en 2023.

Por otro lado, los meses del pasado año con mejores registros fueron octubre (278.668 ml), febrero (267.387 ml) y noviembre (247.530 ml).

Planificación más eficiente

En palabras del presidente de Emaya, los factores que en mayor medida han contribuido a esta progresiva mejora de las cifras han sido “una planificación más eficiente, el alcance más amplio de las actuaciones, que se desarrollan en todos los barrios y zonas de Palma sin excepción, y el refuerzo que ha supuesto la implantación del programa especial de limpieza 'Palma a punt', puesto en marcha también a principios de la presente legislatura”.

El equipo destinado por Emaya a los trabajos de desbroce, sumando medios propios y externos, está integrado por un total de 17 operarios, dos furgonetas de desplazamiento y seis desbrozadoras, junto con un amplio conjunto de utensilios, como barredoras, palas, capazos y chapetas.

Mapa de las actuaciones de desbroce llevadas a cabo por Emaya durante el último ejercicio. / .

Al mismo tiempo, durante el año anterior, se realizaron también labores de desbroce en solares destinados a aparcamientos, estacionamientos, pasajes peatonales y zonas de ocio canino (ZOC), sumando la cifra de 333.691 metros cuadrados.

También en este caso, el balance refleja un crecimiento sostenido en el transcurso de los últimos ejercicios, con 175.192 metros cuadrados en 2023 y 229.129, en 2024.

Con estos datos en la mano, el teniente de alcalde ha señalado que tanto el Ajuntament de Palma como Emaya “siguen firmemente comprometidos con la limpieza y el mantenimiento de la ciudad como punto prioritario de la acción de gobierno”.

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A su juicio, durante los tres años más recientes, la calidad de la limpieza en Palma “ha experimentado una mejora sustancial, que ha colocado a la ciudad lejos de la lamentable situación que caracterizó las dos legislaturas anteriores”.