Alarma vecinal en Nou Llevant por la aparición de ratas en la calle y en viviendas
Los afectados reclaman al Ayuntamiento de Palma una intervención rápida para evitar que los roedores proliferen
Vecinos de Nou Llevant han denunciado en los últimos días la aparición de ratas en viviendas de la calle Montevideo y en la vía pública, una situación que, según explican, afecta especialmente a las plantas bajas de las casas cercanas a GESA y del centro de salud Emili Darder. Los residentes aseguran que han alertado esta misma semana al servicio municipal 010, aunque lamentan que por ahora no han observado ninguna actuación visible.
La preocupación vecinal se ha intensificado después de que algunos animales hayan aparecido, según relatan, a través de las tuberías de los inodoros, lo que ha disparado la alarma entre los residentes, que reclaman una rápida intervención al Ayuntamiento de Palma.
Los vecinos han difundido una fotografía en la que aparece una rata en el interior de una vivienda, junto al inodoro de un baño, una escena que evidencia hasta qué punto el problema ha traspasado el espacio público. En una segunda fotografía puede verse otro ejemplar en la calle, junto a una trampa colocada en una zona ajardinada.
Robos en vehículos
Los residentes sostienen que esta situación se suma a otros problemas de inseguridad que arrastra la zona, como los robos en vehículos, y reclaman una intervención rápida para evitar que la proliferación de ratas vaya a más. Entre sus demandas figuran actuaciones de desratización, inspecciones en la red de saneamiento y una mayor vigilancia en los puntos donde se están detectando los ejemplares.
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