Vox Palma denuncia la "politización" del Diumenge de l'Àngel: "No convirtamos 'pancaritats' en pancartas"

Vox Palma ha denunciado la "politización" del Diumenge de l’Àngel y ha criticado la evolución de una celebración que, según sostiene, ha dejado de centrarse en su carácter tradicional, religioso y solidario para convertirse en "un espacio de reivindicación vecinal". Hay que recordar que este domingo el Castell de Bellver acogerá esta celebración que organiza la Federació d'Associacions de Veïns de Palma con el apoyo del Ayuntamiento.

En una nota de prensa difundida este viernes, la formación defiende que esta cita, con más de seis siglos de historia, combinaba originalmente "el sentido religioso del Ángel Custodio con la tradición del Pancaritats (pan de caridad)" y representaba además un vínculo entre Palma y la Part Forana. Según Vox, el reparto de pan entre las personas más necesitadas constituía "una acción cargada de valores humanos, sociales y, en muchos casos, espirituales".

Cartel promocional del Diumenge de l'Àngel 2026. / Federació de Veïns de Palma

El grupo municipal considera, no obstante, que "en los últimos años se ha difuminado el verdadero significado de esta celebración" y sostiene que ello supone un ataque a "la esencia de nuestras tradiciones mallorquinas". En este sentido, también cuestiona la aportación municipal a la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, y asegura que esta dinámica se repite "año tras año con la subvención de 15.000 euros por parte del Ayuntamiento de Palma".

"Reivindicaciones que nada tienen que ver"

Vox Palma afirma que apuesta por "mantener las fiestas tradicionales de nuestra ciudad" y rechaza que el origen de estas celebraciones se transforme "en pro de reivindicaciones que nada tienen que ver". En la misma línea, el partido sostiene que el Diumenge de l'Àngel no es el foro adecuado para que la izquierda siga manipulando a los vecinos de Palma" y reclama que ese tipo de mensajes se trasladen a "otros entornos no financiados con dinero público".

Como cierre, la formación recurre a un juego de palabras para resumir su crítica y pide "no convirtamos 'Pancaritats' en 'Pancartas' reivindicativas cargadas de ideología política", al considerar que esa deriva puede acabar "con nuestras tradiciones".