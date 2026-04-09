Vecinos de Pere Garau sobre el cierre del comercio tradicional: "La gente de fuera es la que mueve los negocios"

Encontrar negocios tradicionales en Pere Garau es cada vez más complicado. La Herboristería Integral cerró hace unas semanas tras 46 años y, el 24 de abril, Calzados Marcos hará lo propio después de 36 años. Es una tendencia que los vecinos del barrio más poblado de Palma notan. "Hay menos. Cuando se van haciendo mayores nadie coge el relevo", cuenta Carmen, residente de la zona desde hace 50 años, que añade: "Están cerrando establecimientos de toda la vida como la Peluquería Sabater".

"Hay muchas tiendas que han cerrado"

El Mercat de Pere Garau es el centro de actividad del barrio. Todo gira a su alrededor. María Froilán, vecina de toda la vida, percibe que los únicos tienen dinero "son los de fuera". "Hay una pachorra de los españoles para según qué cosas. Se tienen que espabilar", y añade sobre la limpieza del barrio: "A veces está un poco sucio, pero creo que entre todos deberíamos cuidarlo más".

Otra vecina, María, que ya sale del mercado lamenta que la pérdida de comercios tradicionales se percibe en varias zonas del barrio. "Dentro del Mercado y fuera. No encuentras. Hay muchas tiendas que han cerrado. Es una pena. Te pongo un ejemplo: el pescado dentro es más bueno, pero en algunos puestos no te lo limpian. En el Mercadona, sí. Nos hemos vuelto señores", reivindica.

Más extranjeros al frente de los negocios

Amparo y Conchi tienen claro por qué los establecimientos de toda la vida están cerrando y cada vez abren más extranjeros negocios. "La gente de fuera es la que los mueve. La juventud toda quiere estudiar, nadie quiere ir al campo, por ejemplo. Los de fuera son los que levantan las tiendas", piensan y añaden: "Llegará el día que quien barra las calles tenga una carrera universitaria".

Reivindican también la necesidad de los inmigrantes: "Lo que pasa ahora con ellos es lo que sucedía con los 'forasters' hace algunas décadas".

Dolores se pregunta por qué los propietarios de los bares son cada vez más chinos y menos mallorquines: "¿Si a ellos les va bien porque a la gente local, no?". Añora también las tiendas de toda la vida que, poco a poco, han ido cerrando como una tienda de muebles o las peluquerías. "Ha cambiado mucho todo", finaliza.