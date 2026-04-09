El PSOE de Palma alerta de "falta de control" en la adjudicación de los alquileres de precio limitado que se construirán en solares públicos

El PSOE de Palma ha denunciado este jueves la "falta de control público" en la adjudicación de las viviendas de precio limitado que se construirán en solares municipales cedidos por el Ayuntamiento a promotores privados durante 75 años. Los socialistas advierten de que este modelo puede acabar reproduciendo situaciones como las detectadas en otras ciudades, como Alicante o Málaga, y reclaman "control y transparencia", así como una revisión de la normativa y de los requisitos de acceso.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha criticado que sea la iniciativa privada "la que tenga la capacidad de decidir quién podrá optar a estas viviendas" pese a levantarse sobre suelo público. "No habrá ningún tipo de control por parte de la administración. La administración cede y los promotores deciden. Y, por tanto, quién accederá a estas viviendas será quien decida el promotor", ha afirmado en la calle Bisbe Arnau Alberti, junto a uno de los dos solares adjudicados a Locare, la promotora que construirá allí 86 alquileres de precio limitado.

Negueruela, que ha comparecido con el regidor Pepe Martínez, ha asegurado que el actual sistema no garantiza que estas promociones beneficien realmente a los sectores con más dificultades para acceder a una vivienda. "No hay unos requisitos de renta, no se controlará si se cumplen toda una serie de condiciones y, por tanto, que realmente se beneficie la gente que lo necesita", ha sostenido.

El dirigente socialista ha vinculado esta crítica con precedentes recientes en otras ciudades. En este sentido, ha recordado el caso de Les Naus, en Alicante, donde, según ha expuesto el PSOE, se adjudicaron viviendas protegidas a cargos municipales del PP, familiares de responsables públicos y personas de su entorno. También ha citado el ejemplo de Málaga, donde, según ha denunciado, se han visto casos de adjudicación de VPO a personas con ingresos superiores a los 4.000 euros mensuales y mediante sistemas de asignación por orden de llegada.

"Personas que ganan más de 4.000 euros son los que acceden a este tipo de promociones; por tanto, muy lejos, en nuestro caso, de un salario medio, que oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros", ha señalado Negueruela.

Además, el PSOE ha cargado contra la rentabilidad de esta operación urbanística. Según los socialistas, el Ayuntamiento ha cedido durante 75 años dos solares municipales a empresas privadas que obtendrán un beneficio neto cercano a los 170 millones de euros con la construcción de estas viviendas de precio limitado.

Para Negueruela, este tipo de actuaciones no ayudan a resolver el problema del acceso a la vivienda. "Estas operaciones no favorecen que haya pisos para la gente trabajadora de estas islas, para la gente que reside y vive aquí, que quiere aquí formar una familia; este tipo de operaciones se lo impiden por completo, no resuelven el principal problema de la ciudadanía, que es el acceso a una vivienda digna", ha manifestado.

Los socialistas reclaman cambios

Ante esta situación, el PSOE de Palma reclamará cambios para reforzar la supervisión pública del proceso de adjudicación. "Que sea la Administración quien controle quién va a acceder a estos pisos y cómo se va a hacer", ha defendido Negueruela, quien ha rechazado que los promotores privados sean quienes tomen esa decisión final. "No puede ser que sean los promotores privados los que, ganando una barbaridad de millones de euros, sean los que decidan en manos de quién acabará este tipo de alquileres", ha añadido.

Como alternativa, el dirigente socialista ha planteado fórmulas como la cesión del suelo al Ibavi para garantizar, a su juicio, una gestión pública del acceso a estas viviendas.