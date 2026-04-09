Palma reunirá a referentes del activismo trans de España y Argentina para hablar sobre memoria, identidad y transfeminismo

Palma acogerá el próximo 17 de abril el encuentro "Memoria, Identidad y Disputa: Claves Transfeministas para una Ciudadanía Transformadora", una cita impulsada por Podem Palma y el colectivo migrante Redsistencia que reunirá en el Centre Flassaders a varias voces destacadas del activismo trans de España y Argentina.

La convocatoria, prevista para las 18.00 horas, se plantea como "un espacio de reflexión política y social" centrado en los retos actuales del movimiento transfeminista. Según la organización, la jornada pondrá el acento en "la memoria histórica, la identidad y la disputa política" como herramientas para construir "una ciudadanía crítica y transformadora".

Cartel del encuentro organizado por Podem Palma el 17 de abril. / DM

El programa se articulará en torno a tres grandes bloques temáticos. El primero se centrará en la construcción de las identidades trans y las redes de resistencia frente al fascismo desde una perspectiva histórica. El segundo abordará la acción política transfeminista desde una mirada antirracista e interseccional, con la intención de ir más allá de la mera visibilización. El tercero analizará el papel de los medios de comunicación, la desinformación y los discursos de odio, con la vista puesta en la creación de "nuevas narrativas emancipadoras".

Participantes

En el encuentro participarán Belén Correa, investigadora del Archivo de la Memoria Trans de Argentina; Ornella Infante, dirigente social y exdirectora nacional del INADI; Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans y referente en la memoria histórica LGBTI en España; Vanesa Cufré, activista y miembro de Redsistencia; y Lucía Muñoz, concejala de Unidas Podemos en Palma.

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La organización subraya que el objetivo es conectar las luchas históricas con las estrategias contemporáneas ante "el auge de los discursos de odio y el avance de la ultraderecha". La jornada concluirá con un espacio abierto de diálogo entre las ponentes y el público, concebido para favorecer el intercambio de ideas y la participación activa.