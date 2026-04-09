Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate operarioGuerra Irán: TrumpAyudas sociales guerra de IránDerribo edificio 31 de DesembreRenta 2025 en BalearesTaco Bell en Palma
instagramlinkedin

Més per Palma denuncia que Cort aún no ha firmado el convenio para financiar el Diumenge de l'Àngel

El regidor Miquel Àngel Contreras advierte de que sin cumplir con este trámite "todo queda en el aire"

Presentación este martes en Cort de la nueva edición del Diumenge de l'Àngel.

Presentación este martes en Cort de la nueva edición del Diumenge de l'Àngel. / Més per Palma

EFE

Palma

Més per Palma ha advertido este jueves de que el Ayuntamiento de Palma no ha aprobado el convenio para subvencionar el Diumenge de l'Àngel, a falta de tres días para que celebre, con lo que el evento está "en una situación de irregularidad administrativa debido a la dejadez del PP".

Que el convenio que debe regular la subvención directa al acto todavía no está firmado obliga a los organizadores a hacerlo sin cobertura legal ni garantías de financiación, ha denunciado el partido en un comunicado en el que ha exigido la firma inmediata de ese acuerdo.

El concejal de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha advertido de que "no es normal realizar una actividad que está a la espera de una subvención pública sin haber firmado antes un convenio", y ha recordado que ese trámite "fija compromisos, importes y obligaciones" y sin él "todo queda en el aire".

"Sin red de seguridad"

Según Contreras, existe el "riesgo real" de que el Ayuntamiento no reconozca el gasto o no pueda justificar el otorgamiento de los fondos como establece la Ley General de Subvenciones, con lo que "están haciendo trabajar a la gente sin red de seguridad".

Noticias relacionadas y más

Més per Palma denuncia que esta situación evidencia una forma de gobernar basada en la improvisación y en el desprecio hacia el tejido asociativo

TEMAS

  • Palma
  • Cort
  • ayuntamiento de Palma
  • Diumenge de l'Àngel
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
  2. El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
  3. Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
  4. Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
  5. Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
  6. La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
  7. Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
  8. Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar

Més per Palma denuncia que Cort aún no ha firmado el convenio para financiar el Diumenge de l'Àngel

Més per Palma denuncia que Cort aún no ha firmado el convenio para financiar el Diumenge de l'Àngel

Vox Palma denuncia la "politización" del Diumenge de l'Àngel: "No convirtamos 'pancaritats' en pancartas"

Vox Palma denuncia la "politización" del Diumenge de l'Àngel: "No convirtamos 'pancaritats' en pancartas"

El Centro San Francisco de Asís inaugura una nueva ‘escoleta’ de 0 a 3 años en Pere Garau

Cort admite ahora su responsabilidad en el pintado de bordillos de piedra en Palma

Cort admite ahora su responsabilidad en el pintado de bordillos de piedra en Palma

El PSOE de Palma alerta de "falta de control" en la adjudicación de los alquileres de precio limitado que se construirán en solares públicos

El PSOE de Palma alerta de "falta de control" en la adjudicación de los alquileres de precio limitado que se construirán en solares públicos

Cort refuerza el asfalto de varias calles para evitar daños por el peso de vehículos de Emaya

Cort refuerza el asfalto de varias calles para evitar daños por el peso de vehículos de Emaya

La mercería La Veneciana cambiará de dueño tras varios años en manos de la misma familia: “Es una etapa que ya he cumplido”

La mercería La Veneciana cambiará de dueño tras varios años en manos de la misma familia: “Es una etapa que ya he cumplido”

Exigen que se limpie la pintura amarilla de los bordillos de piedra viva en Palma, que Cort niega haber embadurnado

Exigen que se limpie la pintura amarilla de los bordillos de piedra viva en Palma, que Cort niega haber embadurnado
Tracking Pixel Contents