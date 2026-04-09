Més per Palma denuncia que Cort aún no ha firmado el convenio para financiar el Diumenge de l'Àngel

Més per Palma ha advertido este jueves de que el Ayuntamiento de Palma no ha aprobado el convenio para subvencionar el Diumenge de l'Àngel, a falta de tres días para que celebre, con lo que el evento está "en una situación de irregularidad administrativa debido a la dejadez del PP".

Que el convenio que debe regular la subvención directa al acto todavía no está firmado obliga a los organizadores a hacerlo sin cobertura legal ni garantías de financiación, ha denunciado el partido en un comunicado en el que ha exigido la firma inmediata de ese acuerdo.

El concejal de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha advertido de que "no es normal realizar una actividad que está a la espera de una subvención pública sin haber firmado antes un convenio", y ha recordado que ese trámite "fija compromisos, importes y obligaciones" y sin él "todo queda en el aire".

"Sin red de seguridad"

Según Contreras, existe el "riesgo real" de que el Ayuntamiento no reconozca el gasto o no pueda justificar el otorgamiento de los fondos como establece la Ley General de Subvenciones, con lo que "están haciendo trabajar a la gente sin red de seguridad".

Més per Palma denuncia que esta situación evidencia una forma de gobernar basada en la improvisación y en el desprecio hacia el tejido asociativo