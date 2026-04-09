Exigen que se limpie la pintura amarilla de los bordillos de piedra viva en Palma, que Cort niega haber embadurnado

Los bordillos de piedra viva pintarrajeados recientemente de color amarillo para prohibir el estacionamiento en la barriada de la plaza de toros de Palma continúan generando controversia. La asociación conservacionista ARCA denuncia lo que considera un nuevo atentado patrimonial y exige al Ayuntamiento que corrija la actuación y evite que se repita. La vicepresidenta de la entidad, Àngels Fermoselle, califica la actuación como "una agresión absolutamente innecesaria" contra el patrimonio urbano.

Desde la concejalía responsable de Cort niegan tajantemente ser los autores de la pintura sobre los bordillos, añadiendo que estos "se desconocen". Esto choca frontalmente con la versión de los vecinos de la zona, que afirman haber visto a los operarios de la empresa que realiza el pintado de las marcas viales embadurnar los bordes de varias aceras con el color amarillo. De hecho, en calles como Reina Maria Cristina las manchas sobre los bordillos coinciden por fechas con el reciente repintado del resto de marcas viales (pintura blanca para señalizar las plazas para estacionamiento de coches, rayas amarillas delante de vados o zonas para aparcar motos...). "Es una vergüenza", sostiene un residente de la zona, quien recalca que todavía se ven las marcas borrosas de cuando la raya amarilla estaba pintada sobre el asfalto, "como toca", recalca.

La señalización amarilla que prohíbe el estacionamiento debe realizarse sobre el asfalto, no sobre los bordillos de piedra, sostiene ARCA. Sin embargo, en las esquinas de calles como Pons i Gallarza, Reina Maria Cristina, Fra Lluís Jaume Vallespir o Jaume Ferran, entre otras, se han pintado de amarillo los bordes de las aceras. En este sentido, desde ARCA aseguran que Cort les trasladó verbalmente que "las empresas tenían la orden de pintar únicamente sobre la calzada y no sobre los bordillos". Sin embargo, lamentan que "reiteradamente se produce este maltrato en estos elementos", cuestión que refleja "una falta de atención" que desde los responsables municipales "se debería corregir seriamente".

Fermoselle insiste en el valor de estos bordillos: "Es una piedra viva, con un gran valor económico, paisajístico y también sentimental". Asimismo, señala que es un elemento identitario de la ciudad: "Pintarla de esta manera supone un desprecio a un elemento que define la identidad y le da carácter a la ciudad".

La vicepresidenta insiste en que "maltratarlos" demuestra "una falta de respeto". Por ello reclama que se estudie la forma de eliminar la pintura, ya que en el Ayuntamiento hay "personas expertas" que lo hacen, aunque advierte de que no es un proceso sencillo y que el impacto visual puede prolongarse durante meses: "Esta pintura tarda en irse, es algo que se queda mucho tiempo". A su vez, señala que lo prioritario es que no vuelva a ocurrir. "Es algo que se tiene que rectificar y, sobre todo, evitar que se repita", concluye.