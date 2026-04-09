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Cort refuerza el asfalto de varias calles para evitar daños por el peso de vehículos de Emaya

El Ayuntamiento construye una losa de hormigón en la calzada junto a varios contenedores soterrados

Obras en la calle Antoni Marquès.

Obras en la calle Antoni Marquès. / DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma está ejecutando obras en calles como Antoni Marquès o la plaza del Obelisco, entre otras, para reforzar el pavimento junto a varios contenedores soterrados. La actuación consiste en la construcción de una losa de hormigón en la calzada para evitar que el asfalto se deteriore con el peso de los camiones de recogida de Emaya cuando vacían los recipientes.

La intervención se centra en el punto donde se ubican estos contenedores, especialmente castigado por el paso periódico de vehículos pesados. Con este refuerzo, el Ayuntamiento busca proteger la calzada y garantizar que el servicio de recogida pueda prestarse sin causar daños en el firme.

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Los trabajos son ya visibles sobre el terreno. Los operarios han levantado el tramo de la calzada objeto de la intervención y lo han delimitado con vallas, paso previo al vertido del hormigón.

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