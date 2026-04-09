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Cort admite ahora su responsabilidad en el pintado de bordillos de piedra en Palma

El Ayuntamiento reconoce que una de las brigadas contratadas para la señalización viaria de la ciudad embadurnó con pintura amarilla los bordes de varias calles del barrio de plaza de Toros

Bordillos de piedra pintados en el barrio de plaza de Toros.

Bordillos de piedra pintados en el barrio de plaza de Toros. / DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha admitido finalmente su responsabilidad en el pintado de bordillos de piedra en varias calles de la barriada de la plaza de Toros. Pese a que hasta el momento descartaba su implicación en esta intervención, el área de Movilidad ha confirmado este jueves a este diario que una de las brigadas que contrata para la señalización viaria de la ciudad tiñó recientemente de amarillo varios de estos elementos.

Este periódico se hizo eco el pasado lunes del enfado vecinal porque los bordes de piedra natural de calles como Pons i Gallarza, Reina Maria Cristina o Fra Lluís Jaume habían sido embadurnados con pintura amarilla. Son marcas viarias fijadas en las esquinas para advertir a los conductores de la prohibición de estacionar para no obstaculizar el paso de peatones. Pero la instrucción de Movilidad es que se pinten en el asfalto, y no sobre los bordillos de piedra porque tienen un valor patrimonial.

Hasta el momento Cort descartaba su implicación en esta intervención e incluso deslizó que podía tratarse de la acción de un vecino. Movilidad ha constatado ahora que sí fue obra de una de sus brigadas, aunque argumenta que se trató de un "repintado" porque la práctica de aplicar pintura sobre los bordillos "viene de legislaturas pasadas".

El Consistorio ve improbable que las señales puedan borrarse a corto plazo porque se aplica una pintura muy resistente, pero asegura que estará vigilante en futuras señalizaciones viarias para que no vuelva a suceder.

Críticas de ARCA

La asociación conservacionista ARCA denunció el miércoles lo que considera un nuevo atentado patrimonial y exigió al Ayuntamiento que corrija la actuación y evite que se repita. La vicepresidenta de la entidad, Àngels Fermoselle, la calificó como "una agresión absolutamente innecesaria" contra el patrimonio urbano.

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 La entidad lamentó que "reiteradamente se produce este maltrato en estos elementos", cuestión que refleja "una falta de atención" que desde los responsables municipales "se debería corregir seriamente".

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