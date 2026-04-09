Cierra otro negocio tradicional en Pere Garau: Calzados Marcos echa la persiana tras 36 años por jubilación

Calzados Marcos cierra después de 36 años en Pere Garau. El 24 de abril bajará definitivamente la persiana solo unas semanas después de que Àngels Fermoselle hiciera lo mismo con Herboristería Integral tras 46 años. La barriada más poblada de Palma observa cómo, en cuestión de días, dos de sus establecimientos tradicionales dicen adiós tras décadas siendo referentes para los vecinos.

Sergio Marcos se jubila. Después de una vida arreglando zapatos y haciendo llaves dejará su rutina con las ideas muy claras, sobre todo de la felicidad. "Es conformarte con lo que tienes. No puedes vivir queriendo aspirar a algo imposible para ti. Hay que ser feliz con lo que tienes", resume antes de comenzar a contar por qué decidió dedicarse a este oficio en Mallorca.

Llegada a Mallorca

“Mi mujer, Mari Carmen, y yo montamos el negocio cuando llegamos a la isla con nuestra hija mayor que tenía un año en 1990”, cuenta Sergio Marcos, mientras sigue arreglando los zapatos que le han traído este miércoles por la mañana a la tienda. Repasa, con una sonrisa, lo que han sido estos 36 años en su establecimiento: "Esto era una vivienda de ciento y pico años de antigüedad. Cuando llegamos, al tocar las paredes, se caía arena. No había ni instalación de luz ni nada. Pusimos el suelo, arreglamos las paredes, el techo, todo".

"Vinimos una semana de vacaciones, vimos la familia y pensamos 'qué bien se vive aquí'. Parecía que estabas todo el día de excursión porque, claro, tienes la playa y la montaña cerca", explica sobre por qué decidieron instalarse en la isla. Al conocer a su mujer en Barcelona, conoció el oficio de zapatero porque la familia de ella se había dedicado a ello durante generaciones.

"Nos arriesgamos con un par de narices y nos pusimos a trabajar. ¿Sabiendo dónde te metes? Sí, la vida es arriesgar. Por ejemplo, ahora han venido personas que no tienen ni idea del oficio para el traspaso y les digo que si saben lo que se hace en un negocio que hay que trabajar con las manos. Es como si tú quieres coger un taller mecánico y no tienes ni idea de mecánica, ¿Qué vas a arreglar? Y la clientela que te dejan la vas a echar a perder en cuatro días. Gracias a Dios a nosotros nos ha ido bien. Hemos salido adelante, hemos podido, por suerte, ayudar a nuestras dos hijas a la hora de independizarse", narra Marcos.

Decidieron abrir en el Carrer de Pere Llobera porque vieron que el Mercat de Pere Garau traía a mucha gente y había mucho movimiento. “Un negocio necesita personas, que te vean y luego te haces la publicidad con el trabajo”, sostiene.

Cambios en el barrio

En pocas semanas, tanto Calzados Marcos como Herboristería Integral abrán cerrado en la misma calle. Dos negocios tradicionales que han atendido a miles de clientes y que muestran la tendencia del barrio. "Ha cambiado mucho. Una barbaridad. Cuando llegué aquí había muchas parejas recién casadas o con sus hijos pequeños. Han ido pasando los años y se han marchado. Conozco infinidad. Además, las personas mayores han ido falleciendo. Y en cuanto a los negocios tradicionales, también. Lo mismo pasa con los payeses. Ahora te acercas al mercado y tú miras los payeses y muchas generaciones no han seguido. Fíjate, se están perdiendo hasta los payeses", subraya.

La vida de Sergio Marcos cambiará en unos días. Una idea que le costará aceptar los primeros días: "Tendré que mentalizarme y decirme que ya no tengo que abrir el taller. Es una pena. Estoy convencido de que tendré que adaptarme a un ritmo diferente del día a día. Ahora madrugo y estoy varias horas de pie hablando con la gente. Al menos tengo mis aficiones y me ayudarán a pasarlo mejor. Es como, por ejemplo, cuando vienen cuatro días libres. El primero dices qué bien, qué descanso, pero al tercero ya echas de menos la rutina. Irá bien", explica.

Se Traspasa

El negocio se traspasa, aunque todavía no ha encontrado todavía ningún relevo. "Estoy en conversaciones con una pareja. Estoy dispuesto a poner de mi parte para ponernos de acuerdo. Es la otra parte quien tiene que venir y ofrecerme algo o hablar conmigo", relata para seguir explicando qué necesita alguien que quiera ponerse al frente de un negocio como este: "Tener ambición y ganas de trabajar. Si tienes ganas sabiendo, aquí te ganas la vida. Además, si añade cosas que no hago como llaves con chip, con mando... A lo que ya tiene seguro puede sumar lo que sabe y entonces el negocio le irá mejor".

Oficios manuales en Baleares

Sobre si faltan oficios manuales, lo tiene muy claro: "En todos los gremios. Ves, por ejemplo, a preguntar a alguien que se dedica a la carpintería si encuentra un carpintero. A mí, por lo que me han comentado, solamente hay 33 talleres de reparación de calzado en toda Baleares, que no quiere decir que los 33 sean profesionales o que hayan vivido el oficio. Fíjate, 33. Y los que se van jubilando, van cerrando. Ahí falta".

Sergio Marcos ha vivido muy buenos momentos en su tienda y se queda, sobre todo, con los que se ha sentido apreciado. "He disfrutado de muy buenos ratos. Hay personas que te ponen en un altar después de arreglar los zapatos. O incluso hay quien te trae un regalo. Les digo que no hace falta, pero insisten. Esa sensación es lo que me llena. No el regalo en sí, sino sentirte apreciado", confiesa.

Cumplirá 65 años el 2 de mayo y disfrutará, todavía más, de su familia. De su mujer, que antes arreglaba cremalleras y ropa, metía el dobladillo y se encargaba de las prendas de vestir, sus dos hijas, sus yernos y sus dos nietas y su nieto. "Soy el típico abuelo que me gusta pinchar a las hijas, a los yernos, a la mujer y a los nietos. Soy así, entre comillas, un poco 'cabroncete', pero luego me deshago muy fácilmente", finaliza.