Día del Burrito
Taco Bell desata la locura en Palma: largas colas por un burrito gratis
La cadena de restaurantes celebra este miércoles 8 de abril una promoción especial con un Nacho Cheese Drip Burrito gratis en sus restaurantes de España.
En Palma, la oferta puede aprovecharse en establecimientos de la plaza de España y FAN Mallorca
Si esta tarde pasas por la plaza de España de Palma, habrás visto largas colas frente al establecimiento de Taco Bell. La explicación de lo que ocurre es bastante simple: la cadena regala hoy un burrito gratis en sus restaurantes de España con motivo de una promoción especial ligada al Día del Burrito. La oferta está limitada a unas horas concretas y, además, solo se mantiene hasta fin de existencias, dos ingredientes perfectos para disparar la afluencia.
En el caso de Palma, el local de plaza de España parte además con una ventaja (o un problema, según se mire): está en una de las zonas con más paso de gente de la ciudad, junto a la Estación Intermodal y en pleno centro.
Burritos gratis
La promoción que está detrás del tirón de este miércoles consiste en un Nacho Cheese Drip Burrito + Salsa Nacho gratis.
La oferta está anunciada de 17.00 a 21.00 horas, es decir, una ventana de solo cuatro horas que concentra a muchos clientes en muy poco tiempo.
Un punto perfecto para que se formen colas
No todos los Taco Bell tienen el mismo potencial para colapsarse. El de la plaza de España reúne varios factores que lo convierten en un candidato claro a registrar colas: ubicación céntrica, tránsito constante de viajeros, estudiantes, trabajadores y gente que cruza a diario por uno de los nudos más importantes de Palma.
A eso se añade otro detalle importante: la promoción no dura todo el día, sino solo por la tarde, justo en una franja en la que mucha gente sale del trabajo, de clase o pasa por el centro.
En otras ocasiones también se han producido colas de varias horas en restaurantes de la plaza, como durante la apertura de la hamburguesería Goiko en diciembre de 2023.
Hay que recordar que Taco Bell tiene otro establecimiento en Mallorca, concretamente en el centro comercial FAN, que también aplica hoy la oferta.
A qué hora puede haber más gente
Todo apunta a que el pico de afluencia puede concentrarse entre las 17.00 y las 19.30 horas, cuando arranca la promoción y todavía hay más opciones de conseguir el burrito antes de que se agoten las existencias. La oferta está expresamente sujeta a disponibilidad.
Ese “hasta fin de existencias” es precisamente lo que convierte una simple acción comercial en un reclamo masivo: empuja a la gente a acudir rápido, sin esperar a última hora, por miedo a quedarse sin el regalo.
Qué regalan exactamente en Taco Bell
El producto promocional de hoy es el Nacho Cheese Drip Burrito, un burrito que, según las publicaciones que están difundiendo la campaña, lleva pollo a la parrilla, arroz sazonado, nachos triturados, crema agria, mezcla de quesos y salsa a elegir.
Eso convierte la promoción en un gancho todavía más potente: no se trata de un detalle simbólico, sino de un producto completo y muy reconocible dentro de la carta de la cadena.
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