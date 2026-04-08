Preocupación de los vecinos de Palma por los robos en los garajes comunitarios

Los robos en los garajes comunitarios de Palma se han convertido en una preocupación para vecinos de varias barriadas de la ciudad como La Soledat o s’Olivera entre otras. En lo que va de año, más de 60 personas han sido detenidas por sustraer objetos del interior de los vehículos.

La semana pasada, el 31 de marzo, robaron en un solo parking comunitario en 20 vehículos. Rompieron los cristales y sustrajeron objetos del interior.

Otra de las últimas actuaciones policiales contra el robo en el interior de vehículos en la calle en Palma se produjo la madrugada del pasado miércoles en el barrio de La Soledat. Una camioneta y cuatro coches fueron saqueados por dos delincuentes. Un testigo avisó al 091 y varias patrullas policiales se desplazaron al lugar. Los agentes detuvieron a dos individuos encapuchados, que huyeron nada más verlos.

Inquietud entre los residentes

Es una situación que inquieta a los residentes y recomiendan, para que no vaya a más, que todas las personas que hayan sufrido daños en sus vehículos denuncien para ayudar la investigación policial.

Proponen que los afectados con daños materiales consulten con su seguro si cubre los daños y, en caso de que la póliza contratada no lo cubra, aconsejan que intentenponerse en contacto con el seguro del hogar.

Varias comunidades tienen en cuenta la posibilidad de llevar a cabo nuevas medidas de seguridad para mejorar la protección de las instalaciones.

Concienciación entre los vecinos del Parc de ses Fonts

Desde finales del año pasado, la Asociación de vecinos Parc de ses Fonts-Conservatorio advirtieron a los residentes de la zona del aumento de robos en los garajes y vehículos en los edificios. Con sus precauciones redujeron el número de incidentes, aunque hace un mes desvalijaron una quincena de coches.

Compartieron un cartel informando de que extremieran las "precauciones, esperando que se cierre la puerta del garaje a la entrada y salida de los vehículos", y añadieron: "Conviene cuidar que no entren desconocidos en los portales. Y no abrir los porteros automáticos sin verificar quiénes son".