El Govern inyecta 59 millones de euros para ampliar la capacidad de la desaladora de Palma

El Govern balear impulsa la modernización de la desaladora de la Bahía de Palma con una inversión cercana a los 59 millones de euros. La actuación, promovida por la conselleria de la Mar y del Cicle de l’Aigua a través de ABAQUA, permitirá aumentar la capacidad de producción, mejorar la eficiencia energética y reforzar la "garantía" de suministro hídrico en Mallorca.

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA) ha licitado la remodelación integral de la desaladora de la Bahía de Palma, junto con el servicio de explotación y mantenimiento de la instalación, por un importe global de casi 59 millones de euros, IVA incluido, con cargo al factor de insularidad.

Se trata de "una intervención de carácter estratégico" sobre una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua en la isla. La planta, que entró en funcionamiento en el verano de 1999, está destinada principalmente a garantizar el suministro urbano de Palma, Calvià y Andratx, por lo que su antigüedad hacía necesaria una actuación en profundidad.

En la actualidad, la desaladora produce cerca de 42.000 metros cúbicos diarios, una cifra limitada por el estado de las instalaciones. Con la reforma prevista, la planta alcanzará una capacidad nominal de 63.000 metros cúbicos al día.

Además de ampliar la producción, el proyecto contempla una reconfiguración completa del sistema para adaptarlo a las necesidades reales de funcionamiento. La desaladora pasará de las actuales nueve líneas de 7.000 metros cúbicos a una estructura de cinco bastidores, tres dobles y dos simples, lo que permitirá optimizar los equipos, mejorar el rendimiento y mantener la versatilidad de producción.

La renovación afectará a prácticamente todos los elementos de la planta: captación de agua de mar, automatización, instalaciones eléctricas, bombeos, filtrado y desinfección. Uno de los apartados más relevantes será el refuerzo de la fiabilidad eléctrica, considerado hasta ahora uno de los puntos débiles de la instalación. En este sentido, se instalará "un nuevo transformador con la potencia de los dos actuales conectados en serie, además de otro adicional de reserva".

Otro de los ejes del proyecto será la mejora del rendimiento energético. Según destaca el Govern, se incorporarán "los sistemas más modernos de recuperación de energía de la salmuera disponibles en el mercado", con el objetivo de situar a esta planta entre las de menor consumo energético por metro cúbico producido de España.

De este modo, la nueva configuración del proceso de desalación permitirá mantener la capacidad de producción, reducir el consumo energético y mejorar la calidad del agua tratada.

Abastecimiento de agua

El Govern subraya que la desaladora de la Bahía de Palma es una instalación esencial dentro del sistema hídrico híbrido de Mallorca, especialmente en periodos de alta demanda o de sequía. Por ello, considera que su modernización "reforzará la garantía de suministro y aumentará la disponibilidad y la resiliencia del sistema", asegurando el abastecimiento actual y la respuesta a futuras necesidades.

El contrato se articulará mediante una fórmula mixta que incluye tanto la ejecución de las obras como la explotación de la planta durante su desarrollo, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente y coordinada. El contrato de operación tendrá una duración inicial de tres años, prorrogable hasta cinco, y el plazo para presentar ofertas finaliza el 12 de mayo.