La 'colla de dimonis' Realment Cremats censura que Cort limite su actividad a un único 'correfoc' anual por barrio

La 'colla de dimonis' Realment Cremats ha trasladado su malestar ante la nueva normativa del Ayuntamiento de Palma que limita a un único 'correfoc' vecinal anual por barrio.

Esta restricción, han lamentado en una publicación en sus redes sociales difundida por la asociación de vecinos del Secar de la Real, obliga a la 'colla' a suspender el 'correfoc' infantil previsto para la Diada de Sant Jordi en el Secar de la Real.

A su entender, la decisión de Cort perjudica "gravemente" la cultura popular, la dinamización social y vecinal, así como la actividad de las 'colles'.

"Consideramos inaceptable que, con la excusa de la falta de recursos, se pongan límites a una expresión cultural tan arraigada, afectando especialmente las actividades destinadas a los más pequeños", han lamentado.

Por ello, la 'colla' ha decidido priorizar el 'correfoc' de las fiestas de Sant Bernat para, han expuesto, garantizar la continuidad mínima de su actividad en el barrio.

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"Seguiremos trabajando y defendiendo la cultura popular de nuestro bario, a pesar de las dificultades", han concluido.