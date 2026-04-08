La cofradía de Palma que se rebeló se enfrenta a una posible sanción por parte del Obispado de Mallorca

La cofradía de Penitentes de Santo Tomás de Aquino, que fue protagonista de una polémica la pasada Semana Santa por salir a procesionar con una imagen sin autorización, se enfrenta ahora a una posible sanción. El Obispado de Mallorca ha abierto un expediente después del conflicto que se generó por su paso de La Piedad y, en concreto, por haber desfilado el Lunes Santo con una imagen que no contaba con los permisos correspondientes.

Según explican desde la Asociación de Cofradías de la Semana Santa de Palma, el procedimiento se ha iniciado por un posible incumplimiento de la normativa que regula la incorporación o modificación de imágenes. En todo caso, la decisión final todavía no está tomada y dependerá de una reunión en la que participarán todas las partes implicadas: el Obispado, el Secretariado de Patrimonio, el Secretariado de Cofradías, la propia asociación y la cofradía afectada.

El encuentro todavía no tiene fecha concreta, aunque será en breve. Entonces se determinará si finalmente se impone una sanción y, en ese caso, de qué alcance. Desde la asociación apuntan, en cualquier caso, que se tendrá en cuenta que la cofradía optó por no sacar el paso ni el Jueves Santo (el día del Crist de la Sang, el más importante de la Semana Santa) ni el Viernes Santo, después de que se le prohibiera participar con la nueva imagen.

Cabe recordar que la cofradía Santo Tomás de Aquino convocó una rueda de prensa de urgencia el mismo Jueves Santo para denunciar que el Obispado y de la Asociación de Cofradías habían prohibido a la hermandad desfilar con su paso de La Piedad en la procesión del Jueves Santo, apenas unas horas antes de su inicio.

El origen del conflicto estaba en la imagen. La cofradía había encargado un nuevo paso, elaborado en Sevilla, al considerar que el antiguo (que tiene más de 70 años) no podía restaurarse debido a su deterioro. Sin embargo, la organización de la Semana Santa les avisó que la nueva talla no contaba con los permisos necesarios.

El presidente de la Asociación de Cofradías, Bernat Riera, que también compareció en rueda de prensa, defendió en todo momento que la decisión no responde a criterios estéticos, sino al incumplimiento de los procedimientos que se tienen que seguir para modificar o cambiar un paso. Según explicó, la cofradía había solicitado autorización, pero esta fue denegada, y aun así siguió adelante con la nueva talla.

Uno de los puntos clave es lo que sucedió el Lunes Santo, cuando la cofradía decidió salir a procesionar con el nuevo paso pese a no contar con el visto bueno de la organización, lo que desencadenó la situación posterior. Después de la prohibición del Jueves Santo, los miembros de Santo Tomás de Aquino optron finalmente por no sacar el paso en las procesiones principales. Los cofrades participaron sin la imagen, con sus trajes, los cirios apagados, con unos cojines con un rosario y las ruedas del paso como señal de protesta.