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La Autoritat Portuària adjudica la concesión del antiguo restaurante Can Blanc

La propuesta de la empresa Di Loreto Consulting, con una inversión superior a los dos millones, apuesta por un espacio sostenible e integrado

Imagen actual del restaurante Can Blanc de Palma.

Imagen actual del restaurante Can Blanc de Palma. / APB

Redacción Palma

Palma

El Paseo Marítimo de Palma continúa tomando forma. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha adjudicado la concesión del antiguo restaurante Can Blanc. Ha seleccionado la propuesta presentada por la empresa Di Loreto Consulting, en régimen de concesión administrativa, del bar-cafetería-restaurante situado en la dársena de Sant Magí del puerto.

La concesión abarca una superficie total de 741,70 metros cuadrados, de los cuales 220 metros cuadrados se destinarán a edificación y 520,40 metros cuadrados a terraza. La propuesta prevé una inversión de 2.029.580 euros, con un plazo de concesión de 16 años.

El proyecto contempla la demolición de la edificación actual y la construcción de un nuevo restaurante, diseñado para integrarse en el renovado Paseo Marítimo de Palma. La propuesta arquitectónica se inspira en el llaüt tradicional, con una pérgola de madera y toldos de estética náutica que conectarán visualmente el espacio interior con la terraza exterior.

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La iniciativa supondrá una mejora significativa de este espacio del puerto de Palma, con un establecimiento más moderno, accesible y abierto al público, pensado para reforzar la oferta gastronómica y de ocio del frente marítimo. El proyecto incluye la instalación de 56 paneles fotovoltaicos, sistemas de aerotermia de alta eficiencia, iluminación LED y medidas de ahorro de agua y gestión de residuos.

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