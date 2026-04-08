Comercio
La Autoritat Portuària adjudica la concesión del antiguo restaurante Can Blanc
La propuesta de la empresa Di Loreto Consulting, con una inversión superior a los dos millones, apuesta por un espacio sostenible e integrado
El Paseo Marítimo de Palma continúa tomando forma. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha adjudicado la concesión del antiguo restaurante Can Blanc. Ha seleccionado la propuesta presentada por la empresa Di Loreto Consulting, en régimen de concesión administrativa, del bar-cafetería-restaurante situado en la dársena de Sant Magí del puerto.
La concesión abarca una superficie total de 741,70 metros cuadrados, de los cuales 220 metros cuadrados se destinarán a edificación y 520,40 metros cuadrados a terraza. La propuesta prevé una inversión de 2.029.580 euros, con un plazo de concesión de 16 años.
El proyecto contempla la demolición de la edificación actual y la construcción de un nuevo restaurante, diseñado para integrarse en el renovado Paseo Marítimo de Palma. La propuesta arquitectónica se inspira en el llaüt tradicional, con una pérgola de madera y toldos de estética náutica que conectarán visualmente el espacio interior con la terraza exterior.
La iniciativa supondrá una mejora significativa de este espacio del puerto de Palma, con un establecimiento más moderno, accesible y abierto al público, pensado para reforzar la oferta gastronómica y de ocio del frente marítimo. El proyecto incluye la instalación de 56 paneles fotovoltaicos, sistemas de aerotermia de alta eficiencia, iluminación LED y medidas de ahorro de agua y gestión de residuos.
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: 'Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Un parque en Portopí
- Un prostíbulo de Palma, sancionado con miles de euros por permanecer abierto durante la pandemia de covid-19