ARCA considera un "triunfo" la preservación de la fachada de Gaspar Bennazar del edificio de 31 de Desembre

ARCA ha valorado como "un triunfo de la defensa del patrimonio" la decisión de la Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma de autorizar el derribo del edificio en la esquina de las calles 31 de Desembre con Antoni Marquès con la condición de mantener la fachada diseñada por el arquitecto Gaspar Bennazar. Sin embargo, considera que esta protección "es insuficiente" y deja fuera otros elementos valiosos como algunos suelos hidráulicos.

La entidad conservacionista subraya que la preservación de esta fachada ha sido posible gracias a la movilización en defensa del edificio y recuerda que "fue la actuación de ARCA la que consiguió frenar la demolición, que ya había comenzado".

Pese a ello, la asociación considera que la solución aprobada resulta "insuficiente". En este sentido, señala que el informe del Consell de Mallorca también apuntaba a la conveniencia de conservar elementos interiores del inmueble, como algunos pavimentos hidráulicos. Por este motivo, ARCA votó en contra del proyecto en la comisión.

La entidad defiende que mantener la fachada original, y no derribarla para volver a levantarla después, como planteaban inicialmente los promotores, "es lo mínimo que se debe exigir para no tener una ciudad de mentira". A su juicio, conservar la fachada auténtica supone preservar "el mínimo de autenticidad" del edificio y de su valor patrimonial.

ARCA también reclama ahora que el Ayuntamiento de Palma extreme la vigilancia sobre la ejecución de las obras para garantizar que la estabilización de la fachada original se lleve a cabo con las máximas garantías. Según advierte, el Consistorio debe velar para que el sistema de apeo y conservación sea el más adecuado durante todo el proceso constructivo.

La futura promoción incluirá quince viviendas, locales comerciales en planta baja, aparcamientos y trasteros. El edificio se desarrollará en forma de 'L' abierta, con cuatro plantas en la calle 31 de Desembre y cinco en Antoni Marquès, de acuerdo con las determinaciones del Plan General.

Patrimonio "en peligro"

Más allá de este caso concreto, la asociación alerta de que el patrimonio del Eixample de Palma "está en peligro" debido a que el catálogo de elementos protegidos sigue siendo insuficiente. A su juicio, en este edificio "se ha conseguido salvar lo mínimo, la fachada", pero teme que en un futuro próximo puedan producirse nuevas pérdidas patrimoniales irreversibles.

En su valoración final, ARCA insiste en que la huella de la historia en el paisaje urbano es uno de los elementos que confieren singularidad a la ciudad y ayudan a sus ciudadanos a identificarse con ella. Por ello, reclama al Ayuntamiento que actúe con mayor diligencia en la defensa del patrimonio y advierte de que el retraso en la elaboración de un catálogo de protección completo "ya resulta más que preocupante".