El programa municipal Nordic Walking inicia nuevas rutas en Palma a partir de este abril

El programa municipal de Nordic Walking 2026, impulsado por el Institut Municipal de l’Esport (IME), ha cerrado el primer trimestre del año con un balance de más de 800 personas participantes en las jornadas organizadas en diferentes barrios de Palma. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar hábitos de vida activa y saludable entre la población, mediante una propuesta accesible para toda la ciudadanía y adaptada a distintas edades y niveles de condición física.

Cabe recordar que para este 2026, el Ayuntamiento de Palma ha ampliado el programa de doce a un total de 90 jornadas, distribuidas en tres bloques: Salud, Deporte y Naturaleza.

Cada bloque está diseñado para atender a perfiles diversos y ofrecer un abanico amplio de opciones, que van desde rutas al aire libre accesibles hasta sesiones más dinámicas en instalaciones deportivas municipales. La nueva planificación también contempla un aumento significativo de la capacidad de participación, pasando de grupos de entre 20 y 40 personas a un máximo de 100 participantes por salida.

Todas las jornadas son gratuitas y se desarrollan con distintos niveles de intensidad, lo que permite una participación inclusiva y adaptada a cada persona.

La práctica del Nordic Walking está ampliamente reconocida por sus beneficios para la salud. Se trata de una actividad física completa que activa hasta el 90 % de la musculatura corporal, mejora la capacidad cardiovascular, favorece la movilidad articular y contribuye a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional. Además, el desarrollo de las sesiones en grupo favorece la motivación y la adherencia a la práctica deportiva de forma continuada.

Nuevas rutas a partir de este mes de abril con un total de 23 jornadas

A partir de este mes de abril se inicia el bloque de rutas de Naturaleza, que recorrerán algunos de los espacios verdes y paisajes más emblemáticos de Palma. Durante este segundo trimestre, el IME mantiene su apuesta por acercar la actividad física a todos los barrios, con puntos de encuentro en centros de salud, instalaciones deportivas y entornos naturales.

Con esta programación, el Ajuntament de Palma reafirma su compromiso con la promoción de la actividad física y la salud, dando respuesta a la creciente demanda de actividades al aire libre y contribuyendo a una ciudad más activa y saludable

Las inscripciones se tramitan online en el formulario al que se puede acceder a través de este enlace.

Programación:

ABRIL

11 de abril, a las 10.00 horas: Salud, Centro de Salud Platja de Palma - Can Pastilla.

14 de abril, a las 11.00 horas: Deporte, parque Krekovic.

17 de abril, a las 17.30 horas: Natura, Vuelta al Bosque de Bellver.

18 de abril, a las 10 horas: Salud, UBS El Terreno.

21 de abril, a las 11.00 horas: Deporte, Polideportivo Rudy Fernández.

24 de abril, a las 17.30 horas: Natura, Es Carnatge.

25 de abril, a las 10.00 horas: Salud, Centro de Salud Son Rutlan.

28 de abril, a las 11 horas: Deporte, Son Hugo.

MAYO

5 de mayo, a las 17.30 horas: Natura, Son Quint.

5 de mayo, a las 11.00 horas: Deporte, pista de Es Pil·larí.

9 de mayo, a las 10.00 horas: Salud, Centro de Salud Rafal Nou.

12 de mayo, a las 11.00 horas: Deporte, Piscina Xavi Torres.

16 de mayo, a las 10.00 horas: Salud, Centro de Salud Casa del Mar.

19 de mayo, a las 11.00 horas: Deporte, Piscina Son Roca

23 de mayo, a las 10.00 horas: Salud, Centro de Salud Son Serra - La Vileta.

29 de mayo, a las 17.30 horas: Natura, Na Burguesa.

JUNIO

2 de junio, a las 9.00 horas: Deporte, Pista Municipal Virgen de Lluc.

6 de junio, a las 9.00 horas: Salud, Ruta 5 Centro de Salud Son Gotleu.

9 de junio, a las 9.00 horas: Deporte, Piscina Marga Crespí.

12 de junio, a las 19.00 horas: Natura, Bellver.

13 de junio, a las 9.00 horas: Salud, Ruta 15 Centro de Salud s'Escorxador.

20 de junio, a las 9.00 horas: Salud, Ruta 6 Centro de Salud Valldargent

Noticias relacionadas

26 de junio, a las 19.00 horas: Natura, Ciudad Jardín.