Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camino de sa RocaVivienda en MallorcaVivienda en PalmaGitanos en MallorcaIan CerrutiTesis cartas femeninas
instagramlinkedin

Comercio

El Paseo Marítimo de Palma sigue tomando forma: la APB adjudica la concesión del antiguo restaurante Can Blanc

La propuesta de la empresa Di Loreto Consulting, con una inversión superior a los 2 millones de euros, apuesta por un espacio gastronómico sostenible e integrado en la zona

Imagen actual del restaurante Can Blanc de Palma.

Imagen actual del restaurante Can Blanc de Palma. / APB

Redacción Palma

Palma

El Paseo Marítimo de Palma continúa tomando forma. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha adjudicado la concesión del antiguo restaurante Can Blanc. Ha seleccionado la propuesta presentada por la empresa Di Loreto Consulting, en régimen de concesión administrativa, del bar-cafetería-restaurante situado en la dársena de Sant Magí del puerto.

Inversión superior a los dos millones de euros

La concesión abarca una superficie total de 741,70 metros cuadrados, de los cuales 220 metros cuadrados se destinarán a edificación y 520,40 metros cuadrados a terraza. La propuesta prevé una inversión de 2.029.580 euros, con un plazo de concesión de 16 años.

El proyecto contempla la demolición de la edificación actual y la construcción de un nuevo restaurante, diseñado para integrarse en el renovado paseo Marítimo de Palma. La propuesta arquitectónica se inspira en el llaüt tradicional, con una pérgola de madera y toldos de estética náutica que conectarán visualmente el espacio interior con la terraza exterior.

La iniciativa supondrá una mejora significativa de este espacio del puerto de Palma, con un establecimiento más moderno, accesible y abierto al público, pensado para reforzar la oferta gastronómica y de ocio del frente marítimo.

Compromiso con la sostenibilidad

El proyecto destaca también por su firme compromiso con la sostenibilidad. Incluye la instalación de 56 paneles fotovoltaicos que permitirán generar más energía de la que consumirá el establecimiento, así como sistemas de aerotermia de alta eficiencia, iluminación LED y medidas de ahorro de agua y gestión de residuos.

Noticias relacionadas y más

Además, la terraza se completará con vegetación mediterránea y zonas de sombra, contribuyendo a crear un espacio más agradable para los usuarios del puerto. También se prevén puntos de recarga y aparcamientos para bicicletas y patinetes eléctricos, fomentando la movilidad sostenible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • APB
  • espacio
  • Sostenibilidad
  • administración
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
  2. Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol
  3. La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: 'Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
  4. Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
  5. Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
  6. Un parque en Portopí
  7. Un prostíbulo de Palma, sancionado con miles de euros por permanecer abierto durante la pandemia de covid-19
  8. Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada

El Paseo Marítimo de Palma sigue tomando forma: la APB adjudica la concesión del antiguo restaurante Can Blanc

El Paseo Marítimo de Palma sigue tomando forma: la APB adjudica la concesión del antiguo restaurante Can Blanc

Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original

Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original

El ganador al mejor huerto creativo de ASIMA da las claves para comenzar a cultivar: "Constancia, que te guste y un poco de trabajo"

El ganador al mejor huerto creativo de ASIMA da las claves para comenzar a cultivar: "Constancia, que te guste y un poco de trabajo"

Vox se ve fuerte en Palma y prepara una campaña con Abascal para ser segunda fuerza

Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas

Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas

La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles en Palma arrancará en junio en dos solares públicos

La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles en Palma arrancará en junio en dos solares públicos

Cort embadurna los bordillos de piedra viva del ensanche para no aparcar

El Centro San Francisco de Asís inaugura una nueva ‘escoleta’ de 0 a 3 años en Pere Garau

Tracking Pixel Contents