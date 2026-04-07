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Denuncian la circulación de motos acuáticas muy cerca de la orilla por falta de balizamiento en las playas de Palma

La Unión Socorristas de Palma-CGT responsabiliza al Ayuntamiento de no haber delimitado aún con balizas reglamentarias el espacio para bañistas

Denuncian que motos de agua pasan a toda velocidad cerca de bañistas en las playas de Palma

Denuncian que motos de agua pasan a toda velocidad cerca de bañistas en las playas de Palma

Unió Socorristes de Palma CGT

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La Unión Socorristas de Palma-CGT ha denunciado la falta de balizamiento en las playas urbanas de Ciutat diez días después del inicio de la temporada de baño, una situación que, según advierte el sindicato, pone en riesgo la seguridad de los usuarios al permitir la circulación y la práctica de deportes acuáticos demasiado cerca de la zona de baño.

En este sentido, han difundido un video en el que se ven hasta cuatro motos de agua circulando a gran velocidad y muy cerca de la playa de Can Pere Antoni.

La organización sindical asegura que el Ayuntamiento de Palma todavía no ha instalado los balizamientos reglamentarios que deben delimitar el espacio reservado a los bañistas a 200 metros de la costa. A su juicio, esta ausencia de señalización ha provocado que durante los últimos días, coincidiendo además con la Semana Santa, se hayan visto embarcaciones y artefactos acuáticos compartiendo espacio con los usuarios de la playa sin una separación física adecuada.

Desde la sección sindical alertan de que esta situación supone "un riesgo real y evidente para la integridad física de los usuarios", al existir la posibilidad de accidentes graves, atropellos por embarcaciones o incluso lesiones irreversibles. En este sentido, remarcan que la falta de delimitación de las zonas de baño supone "un incumplimiento de las medidas básicas de seguridad" que deben garantizarse en un servicio de vigilancia y socorrismo.

"No está garantizada la seguridad"

La Unión Socorristes de Palma-CGT sostiene que, en las condiciones actuales, "no está garantizada la seguridad de los usuarios en las playas de Palma" y responsabiliza directamente al Ayuntamiento de cualquier incidente que pueda producirse mientras no se adopten medidas. El sindicato reclama por ello la colocación inmediata de los balizamientos reglamentarios y la activación urgente de las actuaciones necesarias para proteger a bañistas y usuarios del litoral.

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Además, exige al Consistorio una explicación pública sobre las causas de la demora y la presentación de "un calendario claro de actuación" que permita restituir cuanto antes las condiciones mínimas de seguridad en las playas del municipio. La organización señala directamente al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al regidor de Medio Ambiente, Llorenç Bauzá, como responsables de garantizar que los ciudadanos puedan bañarse sin que sus vidas corran peligro.

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