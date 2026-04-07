Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original

La propiedad de Can Frasquet ha iniciado los trabajos para devolver al histórico establecimiento de la calle Orfila su imagen original. Da así cumplimiento al requerimiento formulado por la Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma el pasado noviembre. Los primeros cambios son visibles desde hace días: se ha retirado de la fachada el césped artificial, el rótulo instalado en la etapa más reciente del local y los aparatos de aire acondicionado que alteraban su aspecto exterior.

La intervención supone el primer paso para ejecutar las directrices marcadas por la Comisión de Centro Histórico, que reclamó la retirada de distintos elementos incorporados con el tiempo por considerarlos impropios de un enclave con valor patrimonial.

Elementos como el césped distorsionaban la fachada tradicional de Can Frasquet. / DM

El Consistorio también ordenó recuperar la rotulación tradicional del establecimiento, una actuación que, por ahora, todavía no se ha materializado. De este modo, aunque la fachada ha empezado a liberarse de añadidos que alteraban la imagen histórica del establecimiento, queda pendiente la reposición de su rótulo original.

Sí ha sobrevivido al paso del tiempo y de los distintos propietarios la emblemática cabeza de serafín que observa desde la altura en la esquina con la calle Costa d'en Brossa. El local ha estado cerrado durante el invierno y se prepara para abrir sus puertas próximamente.

El caso de Can Frasquet tiene una carga especial al tratarse de un negocio con profundas raíces en el Casc Antic de Palma. La confitería figura entre los comercios históricos de la ciudad porque su actividad se remonta a 1697, aunque es probable que sea más antiguo.

Can Frasquet cuando era una confitería. / DM

Sucesivas reformas

El local estuvo en manos de la misma familia durante un siglo hasta que en 2014 Jordi Casasayas, el último eslabón de esta tradición, traspasó la confitería a una nueva propiedad que reabrió un año después como bar y restaurante, aunque continuaron vendiendo dulces. "Llevo 35 años al frente y estoy cansado. Creo que cuando un comercio lleva mucho tiempo, necesita sangre joven, nuevas ideas. Yo me he quedado estancado, por lo que no está mal que vengan nuevos impulsos", explicó entonces Casasayas sobre su decisión de cerrar.

Con los años ha habido otros cambios de propiedades que con sucesivas reformas han ido alterando el aspecto original de la fachada hasta hacerla irreconocible y convertir a Can Frasquet en otro de los negocios de restauración indistinguibles unos de otros que se extienden por el centro de la ciudad. Con esta intervención el Ayuntamiento espera que el establecimiento recupere su antigua esencia, al menos de puertas hacia afuera.