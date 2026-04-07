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“Playa de Borrachos” y “Balconing Street”: Google Maps y Apple Maps rebautizan la Platja de Palma

Las plataformas muestran denominaciones como “Betrunkene” o “Carrer dels alemanys borratxos” en esta zona turística de Mallorca

Turistas de fiesta en el Bierkönig

Turistas de fiesta en el Bierkönig / Zafirus

Redacción Digital

Sarah López

Palma

La Platja de Palma, una de las zonas turísticas más populares de Mallorca, vuelve a estar en el foco por la imagen que proyecta al exterior. En los últimos días, usuarios han detectado que tanto Google Maps como Apple Maps muestran nombres llamativos y polémicos en distintos puntos del conocido Ballermann, con etiquetas como playa de borrachos”, “Betrunkene”, “Balconing Street” o incluso “Carrer dels alemanys borratxos” en distintos puntos de la zona.

Nombres en pleno Ballermann

Uno de los casos más llamativos aparece en Apple. En su aplicación mapas, la franja situada entre el Bierkönig y el Megapark figura como “Betrunkene”, una palabra alemana que significa “borrachos”. La misma denominación aparece también en la aplicación del tiempo del iPhone, que muestra esa zona con ese nombre en lugar de s’Arenal.

Temperaturas de 22 grados en &quot;Betrunkene&quot; el lunes 6 de abril.

Temperaturas de 22 grados en "Betrunkene" el lunes 6 de abril. / Apple Wetter

También en Google Maps

La situación no afecta solo a Apple. Google Maps también recoge nombres llamativos en plena Platja de Palma. A la altura del Balneario 6 aparece “Platja dels Borratxos”, mientras que junto al Parc de les Meravelles figura “Platja de Betrunkene”, ambas registradas como si fueran atracciones turísticas.

Platja de Betrunkene en el Parc de les Meravelles

Platja de Betrunkene en el Parc de les Meravelles / Google Maps

La calle del Balconing

Otro punto que llama especialmente la atención es la llamada “Balconing Street”, situada a la altura del Balneario 4. El nombre remite directamente al balconing, una práctica de riesgo asociada durante años al turismo de borrachera en Baleares y que ha dejado numerosos accidentes graves e incluso muertes.

También la “calle de los alemanes borrachos”

La lista no acaba ahí. En las inmediaciones del Megapark también aparece “Carrer dels alemanys borrachos”, una denominación que vuelve a reforzar el estereotipo más polémico de esta zona turística de Mallorca.

La zona de Ballermann ahora se llama &quot;Betrunkene&quot; en Apple Maps.

La zona de Ballermann ahora se llama "Betrunkene" en Apple Maps. / Apple Maps

Cómo llegan esos nombres al mapa

En Google Maps, cualquier usuario puede proponer nuevos lugares o nombres a través de la edición del mapa. En Apple también se pueden enviar correcciones o sugerencias, aunque en este caso los cambios deben pasar un filtro de revisión antes de publicarse.

Noticias relacionadas y más

La imagen de la Playa de Palma

La aparición de estas etiquetas vuelve a poner sobre la mesa la imagen que proyecta la Platja de Palma entre millones de usuarios que consultan cada día mapas, rutas o la previsión del tiempo desde el móvil. Y reabre, una vez más, el debate sobre el peso que sigue teniendo el turismo de excesos en la marca turística de Mallorca.

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