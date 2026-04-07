“Playa de Borrachos” y “Balconing Street”: Google Maps y Apple Maps rebautizan la Platja de Palma
Las plataformas muestran denominaciones como “Betrunkene” o “Carrer dels alemanys borratxos” en esta zona turística de Mallorca
Sarah López
La Platja de Palma, una de las zonas turísticas más populares de Mallorca, vuelve a estar en el foco por la imagen que proyecta al exterior. En los últimos días, usuarios han detectado que tanto Google Maps como Apple Maps muestran nombres llamativos y polémicos en distintos puntos del conocido Ballermann, con etiquetas como “playa de borrachos”, “Betrunkene”, “Balconing Street” o incluso “Carrer dels alemanys borratxos” en distintos puntos de la zona.
Nombres en pleno Ballermann
Uno de los casos más llamativos aparece en Apple. En su aplicación mapas, la franja situada entre el Bierkönig y el Megapark figura como “Betrunkene”, una palabra alemana que significa “borrachos”. La misma denominación aparece también en la aplicación del tiempo del iPhone, que muestra esa zona con ese nombre en lugar de s’Arenal.
También en Google Maps
La situación no afecta solo a Apple. Google Maps también recoge nombres llamativos en plena Platja de Palma. A la altura del Balneario 6 aparece “Platja dels Borratxos”, mientras que junto al Parc de les Meravelles figura “Platja de Betrunkene”, ambas registradas como si fueran atracciones turísticas.
La calle del Balconing
Otro punto que llama especialmente la atención es la llamada “Balconing Street”, situada a la altura del Balneario 4. El nombre remite directamente al balconing, una práctica de riesgo asociada durante años al turismo de borrachera en Baleares y que ha dejado numerosos accidentes graves e incluso muertes.
También la “calle de los alemanes borrachos”
La lista no acaba ahí. En las inmediaciones del Megapark también aparece “Carrer dels alemanys borrachos”, una denominación que vuelve a reforzar el estereotipo más polémico de esta zona turística de Mallorca.
Cómo llegan esos nombres al mapa
En Google Maps, cualquier usuario puede proponer nuevos lugares o nombres a través de la edición del mapa. En Apple también se pueden enviar correcciones o sugerencias, aunque en este caso los cambios deben pasar un filtro de revisión antes de publicarse.
La imagen de la Playa de Palma
La aparición de estas etiquetas vuelve a poner sobre la mesa la imagen que proyecta la Platja de Palma entre millones de usuarios que consultan cada día mapas, rutas o la previsión del tiempo desde el móvil. Y reabre, una vez más, el debate sobre el peso que sigue teniendo el turismo de excesos en la marca turística de Mallorca.
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