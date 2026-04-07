Bellver se llena de cultura popular: guía con todas las actividades del Diumenge de l’Àngel 2026 en Palma

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma celebrará este domingo 12 de abril una nueva edición del Diumenge de l’Àngel en el Castell de Bellver, una de las citas más tradicionales del calendario popular palmesano. La jornada, con todas las actividades gratuitas, se desarrollará entre las 10.30 y las 17.00 horas e incluirá propuestas para un público familiar, cultura popular, música, recreación histórica, talleres, exhibiciones y deporte.

La fiesta volverá a convertir Bellver en un gran espacio de encuentro ciudadano, con la tradicional subida al castillo, actividades infantiles, gigantes y capgrossos, ball de bot, conciertos, ajedrez, sevillanas, K-pop y una nueva diada castellera. El cartel de esta edición diseñado por la Federació d'Associacions de Veïns incluye además un guiño: el dibujo de un árbol bellasombra en alusión a la tala de una veintena de estos ejemplares de la plaza Llorenç Villalonga ejecutada por el Ayuntamiento.

El programa arrancará a las 10.30 horas con actividades de ajedrez organizadas por la Associació d’Escaquistes de les Balears, un taller de sevillanas y la apertura de los establos de la Policia Montada. A las 11.00 horas tendrá lugar uno de los momentos centrales de la mañana: la pujada al Castell desde la calle Camilo José Cela, con concentración en las puertas del recinto y acompañamiento de los Xeremiers de Palma.

El cartel de la Federació de Veïns incluye un guiño de actualidad: el dibujo de un árbol bellasombra. / Federació de Veïns de Palma.

A esa misma hora comenzarán también las exposiciones de asociaciones vecinales y entidades ciudadanas, además de la plantada de 'gegants y capgrossos', con la participación de agrupaciones de Son Rapinya, Es Molí des Rafal-Vivero, Rafal Vell, la Sala y el Drac de na Coca. La programación refuerza así el peso de la cultura popular mallorquina dentro de una fiesta pensada para todos los públicos.

Entre las propuestas más destacadas figuran los monólogos históricos sobre personajes vinculados al Castell de Bellver, las actividades infantiles con ludoteca, parque de tráfico, tir de fona y bus de actividades de la EMT, además de una recreación histórica del asedio al castillo de 1343, a cargo de Milites Maioricarum junto a Orden del Alba y Dracs de Ferro. También habrá exposición de material de recreación medieval en el revellí del castillo.

Diada castellera

La música y el baile tendrán también un papel protagonista. El programa incluye un concierto de guitarra, la actuación del Cor Son Dameto, un taller de K-pop, baile en línea abierto a todo el mundo y una ballada popular de ball de bot con la Escola de música i danses de Mallorca. Por la tarde, a las 15.30 horas, llegará otro de los platos fuertes de la jornada con la diada castellera, en la que participarán los Castellers de Mallorca, la Colla Castellera Al·lots de Llevant y la Colla Castellera Universitària Gambirots de la UIB.

Además, habrá servicio gratuito de autobús para subir al castillo desde la calle Camilo José Cela, con frecuencias aproximadas de diez minutos durante toda la jornada.

"El Diumenge de l'Àngel necesita poca presentación porque después de 43 años está muy enraizada en la ciudad", ha indicado la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, Maribel Alcázar. "La Federació rescató esta fiesta que se hacía ya en el siglo XV y que siempre ha sido reivindicativa y popular", ha añadido.

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Asimismo, ha celebrado que este año, como novedad, la celebración se tramita a través de una subvención directa nominativa en los presupuestos. "Era una reivinidicación de hacía mucho tiempo y este año será una realidad. Es una fiesta singular, con una personalidad propia y se merecía ese reconocimiento nominativo", ha indicado Alcázar.